امام جمعه بوشهر: برنامه علمی ویژه در استان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در دیدار رییس دانشگاه آزاد بوشهر با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و تاریخی این استان گفت: دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه آزاد اسلامی باید پرچمدار آزادی علم در جهان و یکی از محورهای تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی باشند.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تاریخی استان اظهار کرد: بوشهر از گذشته تاکنون دارای جایگاهی فراتر از یک منطقه جغرافیایی بوده و در بسیاری از تحولات ایران و منطقه نقش‌آفرین بوده است؛ از این رو فعالیت‌های علمی و فرهنگی در این استان باید با نگاه ملی و بین‌المللی دنبال شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تدوین یک اثر پژوهشی جامع درباره تاریخ استعمار در بوشهر افزود: این اثر حاصل یک کار تحقیقاتی سنگین و چندنفره است که پژوهشگران آن با بررسی منابع مختلف، اشتباهات و کاستی‌های موجود در برخی آثار تاریخی را شناسایی و اصلاح کرده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه چنین آثاری نیازمند دقت علمی و فنی بالایی هستند، ادامه داد: این کتاب پس از طی مراحل مختلف تحقیق، ویراست علمی و فنی و تدوین کتابنامه، آماده ارائه شده و امیدواریم بتواند به عنوان یک اثر مرجع در حوزه تاریخ استعمار در بوشهر مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به موضوع تصاویر کتاب گفت: استفاده از تصاویر تاریخی در آثار پژوهشی اهمیت زیادی دارد، اما باید به گونه‌ای مدیریت شود که حجم کتاب بیش از اندازه افزایش پیدا نکند و خوانایی و سهولت استفاده از اثر برای مخاطب و پژوهشگر کاهش نیابد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، تعداد زیادی تصویر برای این کتاب شناسایی شده است که بخشی از آنها از منابع داخلی و بخشی نیز باید از سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و مراکز خارجی دریافت شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: تصاویر ضروری و دارای ارزش تاریخی بالا در متن اصلی کتاب مورد استفاده قرار گیرد و تصاویر دیگر در قالب یک اثر مکمل و مستقل با عنوان «عکسنامه استعمار» منتشر شود.

وی این ایده را اقدامی ابتکاری و ارزشمند دانست و گفت: اگر عکس‌های شخصیت‌های استعمارگر، مقامات سیاسی، کنسول‌ها و دیگر افراد مؤثر در تحولات تاریخی بوشهر همراه با معرفی کوتاه و دقیق آنها گردآوری شود، می‌تواند به اثری منحصر به فرد تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: در جریان این تحقیقات، تصاویر تاریخی ارزشمندی شناسایی شده که برخی از آنها بسیار کمیاب هستند و همین موضوع ضرورت تدوین یک عکسنامه تخصصی درباره تاریخ استعمار در بوشهر را بیشتر می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت رعایت حقوق علمی و پژوهشی اثر تأکید کرد و گفت: متن کامل چنین آثار پژوهشی پیش از انتشار عمومی نباید در اختیار افراد مختلف قرار گیرد، چراکه ممکن است مورد استفاده نادرست قرار بگیرد.

وی افزود: در صورت نیاز افراد و مجموعه‌های علمی می‌توانند پیش از انتشار، اثر را در محل مشخص مطالعه کنند، اما اصل صیانت از حقوق پژوهشگران و ناشر باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش دانشگاه‌ها در تحولات آینده کشور

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تحولات آینده کشور اظهار کرد: دانشگاه‌ها در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی جوامع همواره از مراکز پیشران و پیشگام بوده‌اند و امروز نیز باید نقش خود را در تحولات علمی، اجتماعی و بین‌المللی ایفا کنند.

وی با اشاره به شرایط جدید منطقه و تحولات پس از جنگ اخیر گفت: جنگ امروز صرفاً یک جنگ نظامی نیست، بلکه یک تقابل بزرگ در عرصه‌های مختلف است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در جهان باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری قدرت‌های جدید شود، افزود: هنر مدیریت راهبردی این است که تهدیدها و فشارهای دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و از همان مسیری که دشمن قصد ضربه زدن دارد، برای عبور و پیشرفت استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: امروز دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه آزاد اسلامی، باید پرچمدار آزادی علم در جهان باشند؛ چراکه علم مساوی با قدرت است و تولید علم می‌تواند به تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی منجر شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی بوشهر در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: بوشهر همواره دارای جایگاهی جهانی بوده است و بخش مهمی از تحولات مرتبط با استعمار و روابط ایران با قدرت‌های خارجی در این منطقه رقم خورده است.

وی ادامه داد: بنابراین فعالیت‌های علمی دانشگاه‌های استان نیز نباید صرفاً در سطح استانی تعریف شود، بلکه باید با نگاه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان از ظرفیت علم در بوشهر برای تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی استفاده کرد؛ چراکه هیچ حوزه‌ای به اندازه علم نمی‌تواند قدرت‌آفرین باشد.

ظرفیت منطقه ویژه علم و فناوری در استان بوشهر

وی با اشاره به وجود ظرفیت منطقه ویژه علم و فناوری در استان بوشهر گفت: باید برای این ظرفیت یک برنامه راهبردی طراحی شود و دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در این زمینه نقش پیشران داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و لازم است این ظرفیت‌ها از حالت بالقوه خارج شده و در مسیر توسعه علمی، فناوری و اقتصادی استان قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم منطقه آزاد تجاری استان بوشهر به سمت تجارت دانش‌بنیان حرکت کند و طرح‌های بزرگ علمی، پزشکی، دارویی، دریامحور و فناورانه در این منطقه شکل بگیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری، توسعه تولید دارو، رادیودارو، فناوری‌های مرتبط با دریا و گردشگری پزشکی دریایی را از جمله ظرفیت‌هایی دانست که می‌تواند در قالب طرح‌های بزرگ اقتصادی و علمی دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این دانشگاه می‌تواند با ورود هدفمند به پروژه‌های بزرگ، ضمن ایجاد درآمد پایدار، ظرفیت‌های علمی و تخصصی پراکنده خود را در یک مجموعه منسجم به کار گیرد.

وی افزود: اگر پروژه‌های بزرگ و راهبردی در اختیار دانشگاه قرار گیرد، دانشگاه می‌تواند در کنار تولید علم، به یک مجموعه اثرگذار اقتصادی و فناوری نیز تبدیل شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین خواستار بررسی ظرفیت‌های استان برای اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه صنعت، فناوری و تولید شد و گفت: این فرصت‌ها باید پیش از آنکه از دست برود، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین یک «برنامه علمی» ویژه استان بوشهر تأکید کرد و گفت: این برنامه باید متناسب با ظرفیت‌های خاص استان و نیازهای راهبردی آن تدوین شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ظرفیت‌های صنایع مادر، موقعیت ساحلی و ژئوپلیتیکی، نیروگاه اتمی، صنایع انرژی، امنیت سایبری و سایر ظرفیت‌های راهبردی استان افزود: در تدوین این برنامه باید رشته‌های مختلف علمی از فیزیک و مهندسی گرفته تا علوم کامپیوتر، مکانیک، علوم انسانی و اقتصاد درگیر شوند.

وی ادامه داد: موضوعاتی همچون امنیت و پدافند غیرعامل، امنیت اقتصادی، سامانه‌های پهپادی، فناوری‌های ماهواره‌ای، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می‌تواند در این برنامه علمی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید بتوانند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در چارچوب نیازهای واقعی استان تعریف کنند تا دانشگاه از طریق پژوهش‌های کاربردی به حل مسائل کشور و استان کمک کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر اهمیت توجه به تربیت اسلامی کودکان تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی از سنین پیش از دبستان می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده داشته باشد.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز تربیتی برای کودکان سه تا شش سال با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در استان بوشهر مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان برای افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای گفت: دانشگاه باید به سمت درآمدهای پایدار و دانش‌بنیان حرکت کند و ظرفیت‌های پژوهشی و صنعتی استان را در این مسیر به کار بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع نفت، گاز و انرژی استان بوشهر اظهار کرد: ارتباط دانشگاه با صنایع بزرگ باید تقویت شود و دانشگاه بتواند در پروژه‌های پژوهشی و تخصصی صنایع استان نقش‌آفرینی کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی در جنوب استان تأکید کرد و گفت: تبدیل تجهیزات مازاد و ایجاد یک آزمایشگاه مجهز و درخور شأن دانشگاه در جنوب استان می‌تواند ظرفیت مهمی برای ارائه خدمات علمی به صنایع باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری مراسمی با محوریت استعمارستیزی در استان بوشهر اظهار کرد: چنین برنامه‌ای باید به گونه‌ای برگزار شود که از سطح یک مراسم معمولی فراتر رفته و به یک حرکت فرهنگی و علمی ماندگار تبدیل شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: در کنار این مراسم، نمایشگاه عکس و کتاب نیز برگزار شود و اثر پژوهشی مربوط به تاریخ استعمار در بوشهر نیز در صورت آماده بودن، در این برنامه رونمایی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه افزود: استادان دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نیروهای مسلح، روحانیون، حوزه‌های علمیه و دیگر مجموعه‌های علمی و فرهنگی باید برای حضور در این برنامه دعوت شوند تا مراسم در شأن جایگاه تاریخی و فرهنگی بوشهر برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت داشتن ابعاد بین‌المللی این برنامه تأکید کرد و گفت: با توجه به ماهیت موضوع استعمار و نقش تاریخی بوشهر، می‌توان از ظرفیت سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برای حضور در این برنامه استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه باید منشأ یک حرکت بزرگ فرهنگی در استان، کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و جهان اسلام باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین از پیگیری برای ایجاد دبیرخانه دائمی اتحادیه مراکز آموزشی جهان اسلام در استان بوشهر خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکرات و نشست‌هایی برگزار شده و ظرفیت دانشگاه‌های استان برای میزبانی دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: لازم است این موضوع با همکاری وزارت امور خارجه و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی دنبال شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، دبیرخانه دائمی این مجموعه در بوشهر مستقر شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به موقعیت بوشهر در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار کرد: بوشهر از ظرفیت ویژه‌ای برای برقراری ارتباطات علمی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی جهان اسلام برخوردار است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری در جمع‌بندی سخنان خود گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که علم را به قدرت تبدیل کنیم و دانشگاه‌ها در این عرصه نقش اصلی دارند.

وی افزود: اگر دانشگاه‌های استان بوشهر بتوانند ظرفیت‌های علمی خود را با نیازهای راهبردی کشور، صنایع، اقتصاد، امنیت و تحولات منطقه پیوند بزنند، می‌توانند به یکی از مراکز مهم تولید قدرت علمی و فناوری در کشور تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بوشهر ظرفیت‌های تاریخی، جغرافیایی، دریایی، انرژی، هسته‌ای و علمی کم‌نظیری دارد و باید برای هر یک از این ظرفیت‌ها برنامه‌ای راهبردی و آینده‌نگر طراحی شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: کارهای علمی و پژوهشی انجام‌شده در حوزه تاریخ استعمار و همچنین برنامه‌های جدید دانشگاه در حوزه علم و فناوری، ظرفیت آن را دارد که به یک حرکت ماندگار تبدیل شود و امیدواریم با مدیریت صحیح و نگاه راهبردی، این ظرفیت‌ها در مسیر اعتلای استان و کشور به کار گرفته شود.