به‌گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی شهید دکتر علیرضا ولیان شهریور ماه سال جاری با همکاری قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بخش شاهیوند شهرستان چگنی با تشکیل یک اردوی جهادی نسبت به ارائه خدمات پزشکی در این منطقه اقدام کرد. این اردوی جهادی به مدت ۵ روز و با همکاری ۶۴ دانشجوی پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی و... و. و همچنین حضور ۷ پزشک متخصص (داخلی، دندانپزشکی، عفونی، مغز و اعصاب، زنان، کلیه و مجاری ادرار و اطفال) و همچنین با حضور روحانیون و طلاب خواهر همراه اردو برگزار شد.

امیررضا جهانی نژاد مسئول گروه جهادی شهید ولیان با اشاره به دلایل انتخاب منطقه هدف اردو گفت: انتخاب منطقه هدف باتوجه به عمق محرومیت بخش شاهیوند و کمبود خدمات پزشکی و بهداشتی در آن صورت گرفته است که البته چندین سال است که اردوهای مشابه کوچک و بزرگ در مناطق محروم استان و یا حاشیه شهر خرم آباد اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از اقدام گروه جهادی دکتر ولیان شناسایی و اولویت بندی نیاز های مناطق محروم اطراف مرکز استان و حتی نقاط دورتر بوده است اظهار کرد: سعی در پیگیری این موارد و مهم‌تر از این، تقویت روحیه‌ی جهادی در بین دانشجویان و پزشکان از جمله اهداف اصلی برگزاری این اردوی ۴ روزه بوده است.

مسئول گروه جهادی دکتر ولیان با تاکید بر برنامه‌ریزی خرد و کلان در راستای خدمت رسانی در قالب گروه جهادی افزود: برنامه‌ی ما در این منطقه پنج ساله است که امیدوارم بتوانیم اهداف مورد نظر خود را محقق کنیم.

جهانی‌نژاد با تمجید از استقبال و برخورد توده مردم در مواجهه با گروه‌های جهادی ازجمله گروه دکتر ولیان اظهار کرد: برخورد و پذیرش مردم در مقابل گروه جهادی ما نیز بسیار مناسب بود و محبت بسیاری بین گروه و مردم منطقه بوجود آمد که این محبت و دلبستگی در بین مردم هم از نعمت‌های بی پایان الهی است.

وی در پایان ضمن تاکید بر تداوم همکاری با قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: با توجه به تجربه‌ی خوب گروه ما از همکاری با این قرارگاه جهادی، حتما در آینده در زمینه های فرهنگی و جهادی خواستار همکاری و مشارکت بیشتر ایشان با بسیج دانشجویی دانشگاه و گروه جهادی دکتر ولیان خواهیم بود.