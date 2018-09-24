  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۰

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

افتتاح نمایشگاه «جلوه های پایداری» در هشترود

افتتاح نمایشگاه «جلوه های پایداری» در هشترود

هشترود- نمایشگاه جلوه های پایداری در هشترود به مناسبت هفته دفاع مقدس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه نمایشگاه عکس شهدا با عنوان جلوه های پایداری در هشترود افتتاح شد.

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از عکس شهدا با عنوان جلوه های پایداری با حضور انبارته معاون فرماندار هشترود و سرهنگ شاه محمد پور جانشین فرمانده سپاه هشترود و جمعی از مسئولین با هدف یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و انقلاب و حفظ ارزشهای دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شهدا در محل دانشگاه پیام نور شهرستان هشترود افتتاح شد.

علاقمندان می توانند درطول هفته دفاع مقدس هرروز جهت بازدید ازاین نمایشگاه درمحل یاد شده حاضر شوند.

کد مطلب 4411548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها