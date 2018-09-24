افتتاح نمایشگاه «جلوه های پایداری» در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه نمایشگاه عکس شهدا با عنوان جلوه های پایداری در هشترود افتتاح شد.

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از عکس شهدا با عنوان جلوه های پایداری با حضور انبارته معاون فرماندار هشترود و سرهنگ شاه محمد پور جانشین فرمانده سپاه هشترود و جمعی از مسئولین با هدف یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و انقلاب و حفظ ارزشهای دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شهدا در محل دانشگاه پیام نور شهرستان هشترود افتتاح شد.

علاقمندان می توانند درطول هفته دفاع مقدس هرروز جهت بازدید ازاین نمایشگاه درمحل یاد شده حاضر شوند.