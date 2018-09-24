سیاست سکوت در برابر جنایات مزدوران آمریکا را کنار بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی امروز در ابتدای درس خارج خود با اشاره به نقش موثر همه مردم خوزستان اعم از عرب، بختیاری و سایر قومیت‌ها در حمایت از کشور و انقلاب گفت: در میان این نقش‌ها، نقش عشایر عرب، نقش ویژه‌ای بود بنده به عنوان کسی که شاهد این جریان هستم عرض می‌کنم که عشایر عرب در خرمشهر، سوسنگرد، بستان، اهواز، شوش و سایر نقاط عرب‌نشین استان خوزستان با خون شهدای خود از کشور مرزبانی کردند و شهدایی که اینها در راه خدا و برای حفاظت از انقلاب و کشور دادند نشان از وفاداری عشایر عرب خوزستان به اسلام و دین است.

وی افزود: دروازه ورود تشیع به ایران، قوم عرب خوزستان است و نخستین دولت شیعی در تاریخ اسلام بعد از دولت امام مجتبی(ع) در خوزستان شکل گرفته است. بلکه پیش از آن هم حاکمیت در خوزستان عمدتاً با امامان معصوم(ع) بوده است.

مدرس درس خارج حوزه علمیه قم با ذکر نکاتی از کتاب مکاسب شیخ انصاری بیان داشت: در مکاسب و تحف العقول، نامه به «نجاشی» والی اهواز به تفصیل آمده است که نجاشی والی اهواز در اواخر قرن اول هجری از امام صادق(ع) دستور می‌گرفته است. این نامه که یک نامه جاودانی است. نشان دهنده این است که حاکمیت در استان خوزستان از همان روزگار به وسیله ائمه اطهار(ع) اداره می‌شده است. خوزستان چنین استانی است. بنابراین دست اجنبی همیشه از این استان کوتاه بوده و است و اجانب باید بدانند که عرب‌های خوزستان مردان جنگاور دینداری هستند که همیشه سرباز دین خدا و ولایت فقیه بوده و هستند.

وی ادامه داد: این توصیه را می‌کنم که ما باید سیاست سکوت و صبر در برابر جنایات عربستان، امارات و مزدوران آمریکا را کنار بگذاریم و در برابر هر جنایتی که می‌کنند باید پاسخ را در همان جا که هستند بدهیم و ما قدرت این پاسخ را داریم. ما برای حفظ آرامش در منطقه اقدامات متقابل نمی‌کردیم. اما اگر قرار باشد سکوت ما منجر به گستاخی بیشتر آن‌ها شود و بخواهند امنیت کشور را در معرض خطر قرار دهند. باید پاسخ محکمی به آن‌ها بدهیم و اگر امنیت برای ما نباشد آن‌ها هم نباید امنیت داشته باشند.

آیت الله اراکی با اشاره به نقش امارات و عربستان در جنگ تحمیلی تأکید کرد: بنابر دلایل متقن و محکمه پسندی که قابل عرضه در همه محاکم دنیا است، اینها با صدام همکاری کردند و لذا اینها شریک در جنگ هستند و باید از آن‌ها خسارات جنگ را مطالبه کنیم. اگر تا کنون با هر مصلحتی در مطالبه از جنگ سکوت کردیم. بعد از این چنین مصلحتی وجود ندارد.

وی افزود: باید دستگاه‌های مسئول، سریعاً نسبت به مطالبه خسارت‌های جنگی از همه کشورهایی که به شکلی با صدام همکاری کردند و راه‌های آبی و خشکی خود را برای نقل و انتقالات نظامی صدام هموار کردند، نیرو، اسلحه و هر امکاناتی در اختیار صدام قرار دادند و در جنایتی که صدام طی هشت سال علیه مردم ما کرد شریک شدند اقدام کنند. باید از هر طریق ممکن غرامت جنگ را از اینها بستانیم.

عضو خبرگان رهبری ابراز داشت: ما باید در برابر آمریکا قاطع‌تر عمل کنیم. عقب‌نشینی‌های مداراتی منجر به گستاخی بیشتر این رژیم جنایتکار شده است. إن‌شاءالله با حکمت و اقدامات قاطع شاهد باشیم که دیگر دشمن طمع به امنیت و مرزهای ما نداشته باشد و به یاری خدا امید به ایجاد اخلال در نظم و امنیت کشور را برای همیشه از دل دشمن بیرون کنیم.

وی ضمن تجلیل از شهدای جریان تروریستی اهواز گفت: به ارواح همه شهدای بزرگی که در این حادثه به لقاء خدا پیوستند رحمت می‌فرستیم و برای آن‌ها طلب علو درجه می‌کنیم و امیدواریم إن‌شاءالله مسئولین ما چه در وزارت اطلاعات چه در سپاه پاسداران و چه در قوه قضائیه و سایر نهادها همت کنند و پاسخ محکمی به این جریان بدهند.