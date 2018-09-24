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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۶

بوگدانوف: ارسال اس- ۳۰۰ به سوریه حق حاکمیتی دمشق و مسکو است

بوگدانوف: ارسال اس- ۳۰۰ به سوریه حق حاکمیتی دمشق و مسکو است

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که ارسال سامانه دفاعی اس- ۳۰۰ به سوریه حق حاکمیتی دمشق و مسکو است و نباید بر روابط روسیه و اسرائیل تأثیری بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که ارسال سامانه دفاع هوائی اس- ۳۰۰ به روسیه نباید تأثیری بر روابط میان ما با تل آویو داشته باشد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: نباید این موضوع بر روابط دو طرف تأثیری بگذارد.

وی در ادامه تصریح کرد که حق حاکمیتی سوریه و روسیه است که اس- ۳۰۰ را تأمین کرده و یا این سیستم را بفروشد.

شایان ذکر است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ساعتی پیش اعلام کرد که روسیه، سوریه را به سامانه اس ۳۰۰ تجهیز می کند.

کد مطلب 4411674

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