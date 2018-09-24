بوگدانوف: ارسال اس- ۳۰۰ به سوریه حق حاکمیتی دمشق و مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که ارسال سامانه دفاع هوائی اس- ۳۰۰ به روسیه نباید تأثیری بر روابط میان ما با تل آویو داشته باشد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: نباید این موضوع بر روابط دو طرف تأثیری بگذارد.

وی در ادامه تصریح کرد که حق حاکمیتی سوریه و روسیه است که اس- ۳۰۰ را تأمین کرده و یا این سیستم را بفروشد.

شایان ذکر است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ساعتی پیش اعلام کرد که روسیه، سوریه را به سامانه اس ۳۰۰ تجهیز می کند.