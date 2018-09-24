رئیس کمیته بین المللی المپیک با رئیس جمهور دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت روابط کمیته ملی المپیک ایران با کمیته بین المللی المپیک، گفت: ورزش موجب سلامتی روح و جسم و باعث نشاط و تحرک جوامع است و باید در راستای گسترش آن در همه عرصه ها تلاش کنیم.

حسن روحانی عصر دوشنبه به وقت محلی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیدار با «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک، با بیان اینکه ورزش برای ما و همه ملتهای جهان اهمیت زیادی دارد، گفت: خوشبختانه در سال های اخیر ورزش ایران در سطوح عمومی و قهرمانی توسعه زیادی پیدا کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کمیته ملی المپیک ایران روابط و همکاری های خوبی با کمیته بین المللی المپیک دارد، اظهار داشت: علی رغم استقلال فدراسیون ها از دولت، همواره حامی ورزش و ورزشکاران در کشورمان هستیم.

روحانی با تقدیر از ابراز همدردی وی با مردم ایران در حادثه تروریستی اهواز، اظهار امیدواری کرد با اتحاد ملت‌ها و کشورها جامعه جهانی عاری از خشونت و تروریسم را شاهد باشیم.

رئیس جمهور ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی از جمله ورزش را حائز اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه در پنج سال اخیر بانوان ایرانی حضوری فعال و پررنگ در زمینه های مختلف داشته و در سیاست و پست های مدیریتی نقش مهمی دارند، به گونه ای که در یکسال گذشته بیش از ۲۸۰ پست مدیریتی از آقایان به بانوان منتقل شده است.

«توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک نیز در این دیدار با تسلیت از دست دادن جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی اهواز و ابراز همدردی با مردم ایران، گفت: ورزش ایران در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی داشته و فرصت های خوبی نیز برای بانوان ایرانی در عرصه های مختلف ورزشی بوجود آمده است.

رئیس کمیته بین المللی المپیک پرچمداری کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی توسط یک بانوی ورزشکار را بسیار جالب توجه دانست.

وی با اشاره به اقدامات مثبت و سازنده کمیته ملی المپیک ایران در راستای ارتقاء سطح ورزش در کشورمان، خواستار توسعه روابط و همکاری های این کمیته با کمیته بین المللی المپیک شد.