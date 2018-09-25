فرهنگستان هنر میزبان کارگروه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی چهل سالگی انقلاب اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ سازمان و نهاد رسمی دولتی، به ریاست محمد اسحاقی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه این شورا و با حضور علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر، صبح امروز دوشنبه دوم مهرماه، در محل این فرهنگستان برگزار شد.

در این نشست که به بازنگری فعالیت‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های عضو این کارگروه، آشنایی با ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگستان هنر و بازدید از گالری‌های موسسه فرهنگی هنری صبا اختصاص داشت، محمد اسحاقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و محکوم کردن حمله تروریستی اهواز سخنان خود را آغاز کرد و در ادامه به فعالیت و اهداف این کارگروه پرداخت و اظهار کرد: کارگروه فرهنگی، کارگروه جامعی است که می‌تواند در هدایت کارگروه‌های تخصصی که در حال فعالیت هستند، موثر باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه از نقش هم‌افزایی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف که در حوزه فرهنگ کشور فعالیت دارند، سخن گفت و یادآور شد: یکی از اهداف تشکیل این کارگروه جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه‌های فرهنگی است که فعالیت‌های همسو دارند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مختلفی که هر دستگاه دارد و می‌تواند آن را به اشتراک بگذارد. این حرکت علاوه‌بر برنامه‌هایی که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، می‌تواند به صورت مستمر نیز ادامه یابد.

در ادامه دکتر اسحاقی با تاکید بر تولید محتوای مناسب تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که هر دستگاه باید در دستور کار خود قرار دهد، تولید محتوای مناسب، مستند سازی رویدادهای فرهنگی و در اختیار قرار دادن این محتواهای فرهنگی به مردم است. مردم می‌بایست فرایند و دستاوردهای انقلاب در این چهاردهه را درک و دریافت نمایند.

در ادامه نشست احمد قماشچی، مدیر کل طرح و برنامه معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر این کارگروه، به عملیاتی شدن برنامه‌ها تاکید و اظهار کرد: شش ماهه نخست سال به پایان رسید؛ در شش ماهه دوم باید به مرحله اجرا برسیم. برنامه‌هایی که در این کارگروه ارائه می‌شود، منحصر به دهه مبارک فجر نیست، بلکه علاوه بر آن باید به اقتضای زمان و شرایط برنامه‌های مختلف اجرا شود.

وی به سامانه تقویم برنامه‌های چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و افزود: سامانه‌ای برای ارائه برنامه‌های مختلف و تولید محتوا طراحی شده و هر دستگاه می‌تواند در این سامانه، تقویم برنامه چهل سالگی را ارائه دهد تا تداخلی میان برنامه‌ها صورت نگیرد. در این سامانه همچنین می‌توان به اطلاع‌رسانی و فراخوان و دعوت از مردم برای شرکت در برنامه‌ها پرداخت تا این حرکت ملی در تمامی شهرها و استان‌های کشور ایجاد شود.

پس از ارائه پیشنهادات و گزارش فعالیت برخی از دستگاه‌های دولتی که توسط اعضا یا نمایندگان کارگروه ارائه شد؛ در ادامه علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر، به معرفی و دستاوردهای این فرهنگستان پرداخت و گفت: فرهنگستان هنر یکی از جوان‌ترین فرهنگستان‌های چهارگانه کشور است و به عنوان یکی از سازمان‌هایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته؛ در دو دهه فعالیت خود، توانسته دستاوردهای قابل توجه علمی و پژوهشی برای جامعه هنری کشور داشته باشد.

وی به سرفصل برنامه‌ها و دستاوردهای این فرهنگستان اشاره و برخی از آنها را برشمرد و افزود: پژوهش‌های بنیادین و برگزاری برنامه‌های مختلف برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی از جمله شناسایی و معرفی مکاتب‌ و شخصیت‌های هنری، برگزاری دوسالانه‌ها، توجه به هنرهای اسلامی و ملی، همایش‌های ملی و بین‌المللی، نشست‌های تخصصی و ... از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار این فرهنگستان قرار داشته است.

همچنین، فرهنگستان هنر در حوزه نشر، با انتشار منابع و مآخذ معتبر پژوهشی (ترجمه و تآلیف)، منابع خوبی را در اختیار هنرمندان و پژوهشگران حوزه هنر قرار داده و در این خصوص در برخی حوزه‌ها جریان ساز بوده است.

در پایان این جلسه اعضای این کارگروه از موسسه فرهنگی هنری صبا و نمایشگاه عکس «از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی به روایت اسناد» که به بهانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با همکاری مرکز مطالعات تاریخ معاصر، در این موسسه در حال برگزاری است، دیدن کردند.