کسب رتبه دوم کشوری توسط امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین حسینی ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود: در ارزیابی که هر ساله از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشور در دو حوزه مدیریت راهبردی امور قرآنی استان ها و حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی عملیاتی و تخصصی با موضوع برنامه‌ریزی، نظارت و توسعه تعاملات، توسعه کمی و کیفی آموزش‌های قرآنی، فضاسازی قرآنی و اجرای برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و توسعه و ساماندهی مشارکت‌های مردمی و اجرای برنامه‌های نظارتی و حمایتی انجام می‌شود، پس از بررسی ۲۰۰ شاخص قرآنی، اداره امور قرآنی آذربایجان شرقی حائز رتبه دوم کشوری در حوزه عملکردی سال ۱۳۹۶شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: هم اکنون ۹۱ موسسه فرهنگی قرآن و عترت، ۲۶۰ خانه قرآنی شهری و ۲۸۴ خانه قرآنی روستایی در سطح استان تحت نظارت این اداره کل در زمینه آموزش قرائت، مفاهیم،حفظ، ترجمه و تفسیر، انس کودکان با قرآن در سطوح عمومی و تخصصی و تربیت کادر متخصص قرآن کریم بر اساس آئین نامه های ابلاغی سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی و در گستره استان اعم از مناطق شهری و روستایی فعالیت می‌کنند.

دکتر حسینی افزود: در سال ۹۶ بیش از ۳۲۰۰۰ قرآن آموز در دوره های آموزش قرآن کریم در موسسات و خانه های قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی شرکت کرده و قبول شدگان در این دوره ها گواهینامه پایانی اخذ کرده اند.

وی اجرای ۱۳۴برنامه قرآنی دهه فجر، ۷۰ کرسی ثابت تلاوت قرآن، ۲۱ محفل انس با قرآن در ماه رمضان، دو طرح ویژه مناطق آسیب پذیر فرهنگی–اجتماعی، ۳۵ جلسه ثابت و محوری حفظ قرآن کریم، برگزاری حلقه های محوری تفسیر قرآن، برگزاری مجمع ماهانه اساتید و پیشکسوتان قرآنی، حمایت از برنامه های آموزشی موسسات و خانه های قرآنی، تجهیز موسسات و خانه های قرآنی، برگزاری دوره های آموزش قرآن ویژه کارکنان دولت، اعزام داور به مسابقات قرآنی نهادها و ادارات، اعزام مربیان قرآنی به مدارس را از اهم برنامه های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در سال ۹۶ بیان کرد.