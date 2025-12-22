به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی زندگی با آیه‌ها ویژه کارکنان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و خانواده‌های ایشان در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل در سازمان دارالقرآن کریم برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی اردبیل بر لزوم توجه جدی به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در بدنه کارکنان ادارات به‌ویژه وزارت کشور تأکید کرد و آن را امری ضروری و غیرقابل اجتناب دانست.



وی با اشاره به تجربیات موفق اداره‌کل تبلیغات اسلامی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی برای خانواده کارکنان، افزود: این اقدامات موجب تحول فکری، ارتقای معنویت و افزایش بهره‌وری کاری در مجموعه اداری شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل، وزارت کشور را مردمی‌ترین و محوری‌ترین نهاد در نظام حکمرانی استان‌ها دانست و تصریح کرد: اگر این حرکت فرهنگی به‌صورت قوی از استانداری‌ها آغاز شود، آثار آن به‌صورت زنجیره‌ای در سایر دستگاه‌ها نیز گسترش خواهد یافت.



وی خواستار آغاز قدرتمند و جدی این برنامه‌ها در سطح استانداری‌ها شد و تأکید کرد: ادارات امور قرآنی در استان‌ها آمادگی کامل دارند تا به‌عنوان خادمان این جریان فرهنگی، در اجرای هرچه بهتر آن همکاری کنند.



حجت‌الاسلام جعفرزاده در ادامه به موضوع جشنواره‌های قرآنی ویژه کارکنان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و گفت: جوایز در نظر گرفته‌شده باید به گونه‌ای باشد که انگیزه مضاعف برای همکاران، همسران و فرزندان کارکنان ایجاد کند تا مشارکت مؤثر و مستمر شکل بگیرد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه قرآن و نیاز امروز ادارات، این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند جریان‌ساز فرهنگی در سطح ادارات کشور باشد و خلأ فعالیت‌های قرآنی سازمان‌یافته را جبران کند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل درباره زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها نیز پیشنهاد داد: آغاز جریان‌سازی از هم‌اکنون و تمرکز اصلی بر ماه مبارک رمضان باشد و در تعیین زمان اختتامیه، به موضوع امتحانات خردادماه دانش‌آموزان توجه شود تا برنامه‌ها با چالش زمانی مواجه نشوند.



در پایان، وی ابراز امیدواری کرد این حرکت فرهنگی، نقطه شروع تحولی مؤثر برای ارتقای معنویت و نشاط فرهنگی در ادارات و سایر نهادهای کشور باشد.

تمرکز برنامه‌های قرآنی باید از روان‌خوانی به فهم محتوا سوق داده شود

‌ در ادامه مهدی شکری، معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر لزوم حفظ چارچوب برنامه‌های اصلی قرآنی، گفت: پیشنهاد ما این است که برنامه‌های عادی و مصوب به‌قوت خود باقی بماند، اما استان‌ها می‌توانند متناسب با شرایط و ظرفیت‌های بومی خود، برنامه‌های جانبی متنوعی را به آن اضافه کنند.



وی افزود: برخی استان‌ها می‌توانند در کنار برنامه‌های اصلی، فعالیت‌هایی مانند خوشنویسی آیات قرآن را پیش‌بینی کنند؛ هرچند هدف اصلی این برنامه‌ها باید سوق دادن مخاطبان از صرف روان‌خوانی و ظواهر به سمت درک محتوا و مفاهیم قرآنی باشد.



معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن الکریم ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی با محوریت آیاتی که در ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند. این برنامه‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمتمرکز در استان‌ها اجرا شود، بدون آنکه برنامه‌های اصلی حذف یا تضعیف شود.



شکری تصریح کرد: استان‌ها در اجرای این برنامه‌ها اختیار دارند و می‌توانند با مشورت، شیوه‌ها و قالب‌های متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند، مشروط بر آنکه اصل رویکرد محتوایی حفظ شود.

قرآن، الگوی عملی مدیریت در شمال‌غرب کشور

در ادامه عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان شرقی در سخنانی با اشاره به جایگاه قرآن در مجموعه مدیریتی و اجرایی شمال‌غرب کشور، از برگزاری منظم برنامه‌های قرآنی و استقبال گسترده کارکنان خبر داد.

وی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب و ولادت باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع)، اظهار کرد: الحمدلله در مجموعه ما، برنامه‌های قرآنی با نظم و استمرار در حال اجراست و تاکنون دو دوره مسابقات قرآنی برگزار شده که با استقبال بسیار خوبی مواجه بوده است.

میراب با بیان اینکه هر هفته روزهای سه‌شنبه به عنوان روز قرآن در مجموعه برگزار می‌شود، افزود: همچنین پس از نماز جماعت ظهر، هر روز یک صفحه از قرآن کریم تلاوت می‌شود که خوشبختانه با همراهی و استقبال کارکنان روبه‌رو بوده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های قرآنی، گفت: پیشنهاد ما این است که ثبت‌نام و آغاز مسابقات قرآنی از همین ماه‌های رجب، شعبان و رمضان انجام شود و تا پایان سال ادامه یابد، چرا که در صورت موکول شدن به سال آینده، به دلیل هم‌زمانی با انتخابات، مسابقات ورزشی و امتحانات دانش‌آموزان، ممکن است این برنامه‌ها با مشکل یا وقفه مواجه شود.

میراب با اشاره به پیشینه قرآنی و فرهنگی منطقه شمال‌غرب کشور خاطرنشان کرد: این منطقه در دوران دفاع مقدس، نقش برجسته‌ای ایفا کرده و فرماندهان بزرگی همچون شهید مهدی باکری از دل همین استان‌ها برخاسته‌اند؛ فرماندهانی که همواره بر انس با قرآن در جبهه‌ها، اردوگاه‌ها و حتی در شرایط سخت جنگ تأکید داشتند.

وی ادامه داد: در همان دوران نیز توصیه بر این بود که قرآن همواره همراه رزمندگان باشد و از آن به عنوان یک الگوی عملی در زندگی فردی و جمعی استفاده شود؛ امروز نیز همان نگاه قرآنی می‌تواند راهگشای فعالیت‌های فرهنگی و مدیریتی ما باشد.

عبدالرزاق میراب در پایان با اعلام آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود برای برگزاری این مسابقات تصریح کرد: با حمایت فرماندهان و همکاری نهادهای مرتبط، آمادگی کامل برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها و مسابقات قرآنی وجود دارد و امیدواریم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.

شفاف‌سازی فوری در فرآیند بودجه‌بندی فعالیت‌های فرهنگی هستیم

در ادامه حجت الاسلام سید حسن اصل نژاد مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های غنی فرهنگی و مذهبی آذربایجان شرقی اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و شفاف در حوزه فرهنگی هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.

وی با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود، ابهام در فرآیند بودجه‌بندی فعالیت‌های فرهنگی است، افزود: همچنان پرسش‌ها و دغدغه‌هایی در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره منابع و نحوه تخصیص بودجه وجود دارد و امیدواریم با تعامل سازنده، شفاف‌سازی لازم در این حوزه هرچه زودتر محقق شود.

مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همکاری مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی استان، تأکید کرد: استفاده از نیروهای توانمند، تقویت شبکه‌های مردمی و توجه به اقتضائات فرهنگی بومی از اولویت‌های اصلی این دوره مدیریتی خواهد بود.

دشمن برای تحریف معارف قرآنی از ابزار علمی استفاده می‌کند

حجت‌الاسلام منصور امامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی، در ابتدای سخنان خود ضمن عرض سلام و ادب، اظهار داشت: مقام معظم رهبری، قرآن را به عنوان کتاب درمان دردهای بشر معرفی می‌کنند؛ این دردها شامل دردهای فردی اعم از ذهنی، روحی و فکری، و دردهای جوامع بشری نظیر جنگ‌ها، ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها است.

وی با ترسیم چشم‌اندازی بلند نسبت به نقش قرآن کریم افزود: هیچ کتابی در طول تاریخ بشر مانند قرآن کریم تمدن‌ساز نبوده است، که اوج این تمدن‌سازی در قرون چهارم و پنجم هجری به خوبی مشهود است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با مرور سیره پیامبر اسلام (ص)، به نقش قرآن در ساختار قدرت اشاره کرد و گفت: در سیره پیامبر نور و رحمت، مسؤولیت‌ها به افرادی محول می‌شد که قرآنی‌تر بودند؛ این نشان می‌دهد که قرآن، علاوه بر اینکه معجزه حاضر است، یک نقش بی‌بدیلی در امر حکمرانی داشته است.

امامی در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه نحوه تعامل دشمنان با کتب مقدس پرداخت و تصریح کرد: شما نمی‌توانید یک سیاستمدار خبره غربی، به ویژه در آمریکا، را پیدا کنید که اهل کتاب مقدس نباشد. آن‌ها در استشهادات و استنادات خود از آن استفاده می‌کنند؛ این رویه هم در قضیه غزه و هم در موضوعاتی مانند انگیزه‌سازی سناتورهای آمریکایی برای حمله به تیک‌تاک، به وضوح دیده شد.

وی افزود: این در حالی است که دشمنان در مقابل، از هیچ کوششی برای تخریب و کوبیدن قرآن کریم فروگذار نکرده‌اند؛ این اقدامات شامل ساخت فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های خبری متعدد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی یکی از مصادیق این تخریب‌ها را کارهای علمی عنوان کرد و گفت: در دایرةالمعارف‌نویسی‌هایی که در اروپا انجام می‌گیرد، شدیداً معارف قرآن را تحریف می‌کنند. برای مثال، دایرةالمعارف بزرگ اسلام در لیدن هلند که تمامی مدخل‌های آن توسط مستشرقین نوشته شده، تماماً مغرضانه و مورددار است و هیچ موردی از انعکاس نظر دقیق اسلام‌شناسان مسلمان در آن یافت نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به حرکت‌های جاری کشور برای استفاده از ظرفیت‌های قرآنی، بیان کرد: این حرکت نورانی که آغاز شده و وزارت کشور نیز پای کار آن است، امیدواریم به نقطه شروعی مبارک برای استخراج یک سند جامع حکمرانی از قرآن کریم تبدیل شود.

در پایان پس از سخنرانی دیگر مسؤولان حاضر از پوستر نخستین جشنواره قرآنی (زندگی با آیه‌ها) رونمایی شد.