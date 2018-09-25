خریداری ۱۰۳هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خرید ۱۰۳ هزار تُن برگ سبز چای از اوایل اردیبهشت سال جاری تاکنون از چایکاران شمال کشور، اظهارکرد: مبلغ برگ های چای خریداری شده ۲۰۳ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم، افزود: ۳۹ هزار و ۱۴۰ تُن معادل ۳۸ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۶۳ هزار و ۸۶۰ تُن مابقی آن معادل ۶۲ درصد از نوع درجه دو بود.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به اینکه برداشت مرحله سوم برگ سبز چای از باغ های شمال کشور تا پایان مهر ادامه دارد، گفت:برداشت برگ سبز چای از ۲۵ هزار هکتار باغ چای در شمال کشور در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می شود.

به گفته جهانساز ۶۰ هزار خانوار گیلانی و مازندرانی به تولید برگ سبز چای مشغول هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۵ درصد از مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است، ادامه داد: ۱۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبات اعم از قدرالسهم پرداختی دولت و کارخانجات چای‌سازی به چایکاران پرداخت شده است.