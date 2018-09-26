امیر سیاری پایه گذار نیروی دریایی پیشرفته و علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم هوشنگ صمدی صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: در هفته دفاع مقدس سوگوار دلاورانی از تبار خورشید هستیم.

وی ادامه داد: آنها با عشق به وطن و اعتقاد راسخ به اصول مذهبی، برای سربلندی ایران اسلامی جنگیدند و در این میان تکاوران دریایی ارتش بودند که همواره از آب های خلیج فارس دفاع کردند.

فرمانده تکاوران دریایی دوران دفاع مقدس یادآور شد: امروز منطق جنوبی خلیج فارس و جاده ماهشهر به آبادان همچنان نشانه هایی از این بزرگمردی نمایان است و در میان ابن رزمندگان، مردانی بودند که در اوج جانبازی و رشادت بودند.

ناخدایکم صمدی افزود: ستم یکم حبیب الله سیاری در سال ۵۹ این حرکت را به تازگی آغاز کرد که پس از مجروحیت فرمانده گروهان جایگزین می شود، افسرجوانی بدون تجربه اما را قدرت و فکر کار خود را شروع کرد.

وی ادامه داد: این افسر با همان جوانی و نداشتن تجربیات عملی، عقیده و هدفی که دارد بر همه چیز وارد می شود و سپس رده های فرماندهی را طی می کند و عملیات موفق در جزایر سه گانه را اجرایی می کند.

فرمانده تکاوران دریایی دوران دفاع مقدس افزود: ۱۰ سال فرمانده نیروی دریایی می شود و نیروی دریایی قدیمی را از ریشه تغییر می دهد و امروز شاهد خودکفایی کامل نیروی دریایی هستیم.

ناخدا یکم صمدی تاکید کرد: پیشرفت نیروی دریایی به جایی می رسد که از آب های داخلی وارد آب های بین المللی می شود و با دزدان دریایی به نفع همه کشورها فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: امیر حبیب الله سیاری سلطان اعتماد به نفس بوده و امروز شاهدیم علاوه بر فعالیت های نظامی پیشرفت های علمی نیز در نیروی دریایی شکل گرفته است.