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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۲۸

سخنان سیدحسن نصرالله در تجمع میلیونی مردم بیروت/

بوش هرگز علیه سرسپردگان خود حرفی نمی زند / حل بحران لبنان فقط از راه سیاسی امکان دارد

بوش هرگز علیه سرسپردگان خود حرفی نمی زند / حل بحران لبنان فقط از راه سیاسی امکان دارد

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت روز عاشورای حسینی در بیروت تاکید کرد که گروههای مخالف دولت بر تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان تاکید دارند و از هرگونه تلاش یا ابتکارعملی برای دستیابی به راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان که روز گذشته در مراسم عاشورای حسینی درجمع صدها هزار نفری مردم لبنان درجنوب بیروت(ضاحیه) سخن می گفت، خاطر نشان کرد :  شما در ضاحیه جنوبی بیروت به عنوان مکان عزت، کرامت و شهادت جمع شده اید تا برای امام حسین (ع) گریه کنید و عشق خود  را به این امام همام و بزرگوار نشان دهید.

وی در این سخنان که مستقیما از شبکه های المنار و العالم پخش می شد، افزود: ما از امام حسین (ع) درس صبر و وفاداری و شهادت می آموزیم و ایشان برای آن شهید شد که خواستار اصلاح امت بود و بین شهادت و ذلت، شهادت را برگزید و ابا عبدالله الحسین به ما شعار هیهات من الذله را آموخت ومکتب امام حسین (ع ) و کربلا در تاریخ همیشه زنده و جاوید است.

دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به مردم گفت: شما با الگوپذیری از مکتب امام حسین (ع) و مبارزه و صبر و شکیبایی و نثار شهیدان  در سال 2006میلادی در برابر تجاوزگری اسرائیل به پیروزی رسیدند و ما امتی هستیم که شکست و خواری را نپذیرفتند و شما به حق امت "هیهات من الذله" هستید.

وی افزود: شما در طول ماههای ( ژولای و آگوست ) بار دیگر پیروزی خون بر شمشیر و مظلوم بر ظالم را نشان دادید و با مقاومت خویش اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را درهم شکستید.

سیدحسن نصرالله به اعترافات اخیر "دان حالوتس" رئیس مستعفی ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل اشاره کرد که گفته بود: من  به خاطر بی اعتمادی به توان و قدرت ارتش اسرائیل در شکست دادن حزب الله به ویژه بعد از درگیری ها در شهر بنت جبیل به حمله وسیع زمینی متوسل نشدم.

دبیرحزب الله لبنان تاکید کرد: بنیان اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است و آینده اسرائیل مرگ و فنا و آینده این امت، آزادی و سرافرازی و بازپس گیری مقدسات خواهد بود.

وی در میان شعارهای مرگ بر اسرائیل مردم خاطرنشان کرد که سرزمین جنوب و سراسر خاک لبنان صحنه حضور مردان و زنانی است که حسین وار و زینب گونه هستند و امروز در روز دهم عاشورا من و شما بار دیگر بر التزام و تعهد و وعده خود تاکید می کنیم که لبنان از بین نخواهد رفت و اجازه قیمومیت بر آن را نخواهد شد.

سید حسن نصرالله همچنین به تهدیدهای اخیر بوش در یکی از روزنامه های آمریکایی و نیز تهدیدهای مستقیم و علنی شب گذشته  وی علیه ایران و سوریه و حزب الله اشاره کرد وگفت : چرا بوش حزب الله را تهدید می کند، زیرا ادعا دارد که حزب الله عامل هرج و مرج در لبنان است، اما این بوش و رایس هستند که عامل هرج و مرج هستند و به صهیونیست ها دستور تجاوز به لبنان را دادند و بنابراین آنهایی که دستور تجاوز اسرائیل به  لبنان را دادند؛ باید مجازات شوند.

وی خطاب به مردم لبنان گفت : بوش می خواهد شما را مجازات کند، زیرا شما پیروز شدید، زیرا در عصر آمریکا حیات برای سرسپردگان است و آمریکا نمی خواهد کسی پیروز باشد، اما ما هرگزذلت را نپذیرفته و سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزایش دسیسه ها علیه لبنان بعد از پیروزی مقاومت و مردم این کشور در برابر تجاوزگری اخیر اسرائیل امری طبیعی دانست و در اشاره به گفته ای اخیر بوش علیه حزب الله گفت: این سخنان بوش برای ما شرافت بزرگی است، زیرا این گفته ها نشان دهنده و دلیل استقلال و آزادی و کرامت و میهن پرستی ما است، زیرا آنها به بندگان و سرسپردگان و مزدوران خود حمله نمی کنند.

وی درباره اشاره به اینکه لبنان پیوسته گورستان تجاوزگران بوده و همچنان خواهد بود، گفت: آمریکا به دنبال تلاش برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان، عراق و فلسطین است و دسیسه آمریکا ایجاد جنگ داخلی و درگیری داخلی میان نیروهای مقاومت است.

سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه هرگونه درگیری داخلی میان نیروهای مقاومت، مصیبت بار خواهد بود، افزود: امروز بزرگترین چالش در برابر جنبش های مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق جلوگیری ازکشیده شدن به جنگ و فتنه داخلی است.

وی افزود: آمریکایی ها از طریق اهرم ها و مزدوران خود برای بروز جنگ داخلی در لبنان تلاش می کنند.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت : مقاومت در لبنان و از طریق شما ملت عزم و اراده خود را برای صبر و شکیبایی و کشیده نشدن به هرگونه جنگ و فتنه داخلی اعلام می کند.

وی افزود: مقاومت، مقاومت شما است و شما اهل و مردم آن هستید و سلاح مقاومت سلاح دفاع از کرامت  شما در برابر اسرائیل است.

سید حسن نصرالله همچنین از اظهارات اخیر "محمد مهدی عاکف" رهبر اخوان المسلمین مصر درباره وحدت شیعیان و اهل سنت قدردانی کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مذاکرات برای آزادی اسیران لبنانی دربند در زندانهای اسرائیل ادامه دارد و ما  اراضی اشغالی را هرگز فراموش نمی کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به برخی طیف های داخلی که مدعی انحصار مقاومت توسط حزب الله هستند، گفت: بیایید برای آزادی سازی کشتزارهای اشغالی شبعا مقاومتی ملی را اعلام کنیم.

وی با تاکید بر مطالبات برحق گروههای مخالف جناح حاکم در لبنان گفت : ما بر ادامه جنبش اصلاحات برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها و تشکیل دولت وحدت ملی به منظور خارج کردن لبنان از بحران های کنونی آن تاکید می کنیم و بر پرهیز از هرگونه درگیری داخلی و به دست گرفتن سلاح در صحنه داخلی پافشاری می کنیم.

سید حسن نصرالله در اشاره به حوادث و درگیری های اخیر شهر بیروت گفت : از دستگاه قضایی لبنان می خواهم تا باب تحقیقات را درباره این حوادث باز کند.

وی با تاکید بر اینکه امکان تضعیف مقاومت وجود ندارد؛ گفت: ما از هرگونه تلاش یا ابتکار عمل برای ایجاد راه حلی سیاسی که به بحران لبنان پایان دهد، حمایت می کنیم، مطالبات مخالفان دولت، سیاسی است و راه حل آن نیز سیاسی می باشد.

کد مطلب 441300

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