حزب دموکرات مسیحی به ممنوعیت برقع رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس حزب دمکرات مسیحی آلمان برای بررسی برنامه‌های این حزب در انتخابات ایالت بادن-وورتمبرگ در شهر روست تشکیل شد و نمایندگان در این اجلاس به ممنوعیت برقع رای دادند. این رای‌گیری به درخواست شورای جوانان حزب انجام شد. در پیش‌نویس حزب دمکرات مسیحی بر حمایت و تقویت شورای جوانان تاکید شده است. از سوی دیگر برای تصویب موضوعات مهم، باید نظرسنجی از شهروندان نیز صورت گیرد. در این شرایط به طور حیرت‌انگیزی، نمایندگان حزب براساس درخواست شورای جوانان، به ممنوعیت برقع رای دادند. پیش از این در پاییز سال ۲۰۱۶، حزب اتحادیه دمکرات مسیحی در مجلس ایالتی بادن- وورتمبرگ، علیه ممنوعیت عمومی برقع رای داده بود. علاوه بر این، اعضای حزب اتحادیه دمکرات مسیحی در گذشته بارها درباره ممنوعیت کامل برقع با یکدیگر بحث کرده‌ بودند.

نمایندگان در کنوانسیون ایالتی حزب، درباره همکاری دولت و شهرداری با اتحادیه ترکی-‌ اسلامی «دیتیب» نیز بحث کردند. آنها به خصوص در مورد اینکه آیا این اتحادیه باید در آموزش مذهبی اسلامی دخالت کند یا خیر، به گفت‌وگو پرداختند. نظرات مختلفی در این باره، در دولت ائتلافی- متشکل از سبزها و اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان- وجود دارد. اخیرا وینفرد کرچمان، نخست‌وزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، پذیرفته که به همکاری با دیتیب پایان دهد. علاوه بر این‌ها، اعضای حزب اتحادیه دمکرات مسیحی بادن-وورتمبرگ روز جمعه، اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان را برای انتخابات آینده اروپا، به مبارزه دعوت کردند. توماس اشتروبل، رهبر اتحادیه دمکرات مسیحی در بادن –وورتمبرگ و مانفرد وبر از اتحادیه سوسیال مسیحی- که به عنوان سخنگوی مهمان دعوت شده بود- معتقدند که حزب اتحادیه دمکرات مسیحی مسیر سختی در انتخابات خواهد داشت. اشتروبل گفت:« اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان برای تحریک جامعه متدهای خودشان را دارند. چندی پیش الکساندر گائولند، از رهبران ضد مهاجرتی و اسلام‌ستیز این حزب گفته بود که هیتلر و نازی‌ها تنها فضله‌ای از یک پرنده روی تاریخ هزار ساله مملو از موفقیت آلمان هستد. ما اجازه نمی‌دهیم که این روند ادامه یابد.»

اعضای حزب دمکرات مسیحی معتقدند که حزب آلترناتیو برای آلمان از رقبای اصلی آنها در انتخابات اروپا هستند. آنها نگران از دست دادن تعداد زیادی از آرای خود در مقابل حزب آلترناتیو برای آلمان هستند. برهمین اساس، وبر بر اهمیت انتخابات آینده تاکید کرد:« در این انتخابات، سرنوشت قاره اروپا مشخص می‌شود. باید در پارلمان اروپا، اکثریتی وجود داشته باشد که به ایده‌های اولیه شکل‌گیری اتحادیه اعتقاد دارد. در غیر این صورت، کشورهای اتحادیه اروپا قادر به همکاری با هم نیستند.»

همچنین اعضای حزب اتحادیه دمکرات مسیحی خواستار گسترش فعالیت‌های آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا (فرونتکس) و تقویت اقتصادی اتحادیه اروپا شدند. اشتروبل گفت که اگر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را حفظ نکنیم، شینگن شکست خواهد خورد. علاوه بر این، تقریبا ۳۰۰ نماینده به برگزاری کمپین انتخاباتی در اروپا رای مثبت دادند.