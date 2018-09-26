دولت هند دستور توقف واردات نفت از ایران را نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ یک منبع دولتی در هند امروز (چهارشنبه، چهارم مهرماه) اعلام کرد: دهلی‌نو به پالایشگاه‌های هندی نگفته است که واردات نفت از ایران را متوقف کنند.

منبع یاد شده گفت: ما روابطی خوب با ایران و آمریکا داریم و تصمیم ما تحت تأثیر انرژی نیست.

هند روابطی نزدیک با ایران دارد و در توسعه بندر راهبردی چابهار در ایران مشارکت دارد که انتظار می‌رود این بندر تا سال ۲۰۱۹ میلادی عملیاتی شود.

یک تصمیم و دو روایت

خبرنگار مهر ساعاتی قبل به نقل از بلومبرگ انگلیسی گزارش داد که هند هیچ برنامه‌ای برای خرید نفت از ایران در ماه نوامبر ندارد که این چشم‌انداز از دست رفتن یک مشتری بزرگ دیگر تهران، با آغاز تحریم‌های آمریکا، را پررنگ‌تر می‌کند.

بلومبرگ نوشت: هند هم به کشورهای آسیایی دیگر مانند کره‌جنوبی و ژاپن ملحق شد و قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا بر علیه صادرات نفت ایران در اوایل نوامبر، از حالا واردات خود از این کشور را متوقف کرده است.

به گفته مقامات شرکت ملی نفت هند و شرکت بهارات پترولیوم، که بزرگترین پالایشگاه‌های دولتی هند هستند، هیچ درخواستی برای بارگیری نفت ایران در ماه نوامبر ثبت نشده است. یک مدیر دیگر صنعت نفت هم خبر داد که نایارا انرژی هم برنامه‌ای برای خرید ندارد. پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور هم تا به حال هیچ درخواست خریدی برای آن ماه ثبت نکرده است، اما یکی از مقامات این شرکت گفت ممکن است در آینده این کار را انجام دهند.

این شرکت‌ها ۴ خریدار بزرگ نفت ایران در هند هستند و تقریبا کل واردات نفت از ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

اما آخرین تصمیم‌گیری در مورد خرید نفت ایران برای ماه نوامبر، در اوایل اکتبر مشخص خواهد شد و بنابراین پالایشگاه‌ها هنوز می‌توانند تصمیم خود را تغییر دهند. مقامات و مدیران این صنعت درخواست کردند به علت سیاست‌های داخلی، نامی از آنها برده نشود.

آمریتا سن، تحلیل‌گر ارشد نفت در انرژی اسپکتس لندن، می‌گوید: اگر پالایشگاه‌های هندی هیچ نفتی را از ایران بارگیری نکنند و چین هم میزان واردات خود را کاهش دهد، در ماه نوامبر ممکن است صادرات نفت ایران به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز برسد.

افت سریع صادرات نفت ایران به بازارهای جهان، قیمت نفت برنت را در چند روز اخیر به بالای ۸۰ دلار فرستاده است.