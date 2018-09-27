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۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های بین المللی کشتی

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های بین المللی کشتی

شهرکرد- ورزشکار چهارمحال و بختیاری در رقابت های بین المللی کشتی خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اولین تورنمنت بین المللی کشتی کلاسیک بانوان روز گذشته با حضور کشتی گیرانی از ۱۰ کشور ایران، ارمنستان، سوریه، گرجستان، مصر، عراق، قرقیزستان، لبنان، اوکراین و ایتالیا در سالن امیل لحود شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار شد و در پایان تیم شش نفره ایران با  دو مدال طلا و دو مدال برنز به کار خود پایان داد.

فاطمه نیکبخت بانوی کشتی‌گیر چهارمحال و بختیاری در وزن ۶۰ کیلوگرم با ارائه نمایشی زیبا موفق شد با نتیجه ۱۱ بر چهار نانسی ماتراجی از سوریه را شکست دهد و در دور دوم نیز چهار بر یک تیونا جانداگاشویلی از گرجستان را از پیش رو برداشت و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

کد مطلب 4414340

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