درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های بین المللی کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اولین تورنمنت بین المللی کشتی کلاسیک بانوان روز گذشته با حضور کشتی گیرانی از ۱۰ کشور ایران، ارمنستان، سوریه، گرجستان، مصر، عراق، قرقیزستان، لبنان، اوکراین و ایتالیا در سالن امیل لحود شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار شد و در پایان تیم شش نفره ایران با دو مدال طلا و دو مدال برنز به کار خود پایان داد.

فاطمه نیکبخت بانوی کشتی‌گیر چهارمحال و بختیاری در وزن ۶۰ کیلوگرم با ارائه نمایشی زیبا موفق شد با نتیجه ۱۱ بر چهار نانسی ماتراجی از سوریه را شکست دهد و در دور دوم نیز چهار بر یک تیونا جانداگاشویلی از گرجستان را از پیش رو برداشت و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.