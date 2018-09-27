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۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

احداث پارکینگ و مسیر سلامت در منطقه آبشار «وارک» سپیددشت

احداث پارکینگ و مسیر سلامت در منطقه آبشار «وارک» سپیددشت

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از احداث پارکینگ و مسیر سلامت در منطقه آبشار «وارک» سپیددشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی لرستان که در شهر سپیددشت برگزار شد با اشاره به زیرسازی جاده منتهی به آبشار «وارک» در بخش «پاپی»، اظهار داشت: همچنین پارکینگ و جاده سلامت در منطقه این آبشار اجرایی خواهیم کرد.

وی، گفت: طرح مطالعاتی پارکینگ آماده شده است و با تامین اعتبار در شش ماه دوم امسال عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه پیمانکار این پروژه ظرف یک ماه آینده انتخاب خواهد شد، گفت: برای اجرای جاده سلامت به آبشار «وارک» یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قاسمی از نیاز ۵۰ میلیون تومانی برای انجام مطالعات احداث پارکینگ در منطقه آبشار «نوژیان» و احداث سکوی گردشگری در این منطقه خبر داد.
 

کد مطلب 4414349

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