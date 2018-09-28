به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در هجدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: قیمت کالاهای اساسی و خدمات صنفی برای مشاهده در سامانه اصناف هرمزگان بارگزاری شده است.

قاسمی با بیان اینکه گوشت قرمز منجمد، گوشت گرم وارداتی براساس قیمت مصوب در شبکه‌های رسمی در حال توزیع است، اظهار کرد: برنج و دیگر اقلام احتکاری که از انبارهای محترکان کشف شده است از هفته آینده توزیع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور صادارت گوجه فرنگی با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

قاسمی بیان کرد: از ابتدای طرح ویژه نظارت بر بازار ویژه بازگشایی مدارس از نیمه شهریور ماه تاکنون بیش از سه هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۵۶۳ پرونده به ارزش ۵ میلیارد ریال شده است.