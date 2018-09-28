زمان انتخابات نباید دنبال هنرپیشه و فوتبالیست برویم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس تنها و بدون امکانات در برابر ابرقدرت‌های دنیا ایستادگی کرد، اظهار داشت: کشور ما در سال‌های ابتدایی دفاع مقدس شرایط سخت و حساسی داشت اما توانست از این معرکه سرافراز بیرون بیاید.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوروی کشور همسایه ما افغانستان را به اشغال درآورده بود، افزود: به همین دلیل ما از ناحیه مرزها با تهدیداتی مواجه بودیم و در داخل کشور نیز برخی از گروه‌های تروریستی که از ناحیه کشورهای بیگانه حمایت می‌شدند فعالیت‌های داشتند و شرایط به گونه‌ای بود که ما روزانه نزدیک به ۴۰ شهید در کشور داشتیم.

این فرمانده دوران دفاع مقدس بیان داشت: دشمن بعثی عراق با پشتوانه حمایت آمریکا از غرب به کشور ما حمله نظامی کرد و این در حالی بود که ابرقدرت‌های جهان از او حمایت می‌کردند.

وی گفت: دشمنان کشور ما را دچار تحریم‌های شدیدی کردند و اجازه نمی‌دادند که حتی سیم خاردار نیز به ایران وارد شود و این در حالی بود که آمریکایی‌ها هرگونه امکانات لازم در اختیار عراق می‌گذاشتند تا با ایران وارد جنگ شود و رسانه‌های مختلف نیز در اختیار صدام بود.

سردار نقدی افزود: وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هرگاه دشمن به کشور ما حمله کرده است بخش‌هایی از کشور جدا شد اما به برکت انقلاب اسلامی و حمایت مردم و حضور رزمندگان در جبهه‌ها ذره‌ای از خاک میهن اسلامی ما جدا نشد.

ایران اسلامی به برکت انقلاب در عرصه‌های علمی رتبه‌های خوبی دارد

وی افزود: در زمان رژیم طاغوت بسیاری از مردم از نعمت سواد محروم بودند حتی نمی‌توانستند اسم خود را بنویسند اما امروز شاهدیم که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در عرصه‌های علمی رتبه‌های خوبی دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در زمینه مباحث امنیتی رژیم گذشته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متکی بود، افزود: انقلاب اسلامی توانست با تکیه بر توان داخلی شبکه اطلاعاتی ایجاد کند و توطئه‌های دشمنان در این زمینه خنثی شود.

وی عنوان کرد: روزگاری ایران نیازهای خود را از رژیم اشغالگر قدس تأمین می‌کرد اما امروز شاهدیم که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی توانایی ارسال ماهواره به فضا را داریم.

سردار نقدی ادامه داد: ایران اسلامی امروز در دفاع از ملت‌های مظلوم جهان و منطقه پیشگام است و توانسته با فتح قلوب مسلمین و آزادگان جهان مرزهای معنوی خود را گسترده‌تر کند که این امر ناشی از پیروی ملت از فرامین رهبری است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول سال‌های پس از پیروزی نمره قابل قبول داشته است، افزود: کشور ما بر اساس رأی مردم استوار است و آن‌ها هستند که مسئولان را در انتخابات مختلف بر سر کار می‌آورند و در زمان‌های مشکلات آن‌ها باید پاسخگو باشند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: نمره انقلاب در این سال‌ها ۲۰ بوده است و مشکلاتی که شاهد آن هستیم ناشی از دوری از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است.

وی بیان داشت: در زمان انتخابات نباید دنبال هنرپیشه و فوتبالیست برویم بلکه از متخصصان باید سؤال کرد و انتخابات بچه بازی نیست.