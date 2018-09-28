به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه با اعلام این خبر افزود: امسال شهرداری هشتجین، خلخال، مشگین شهر و قصابه برای دریافت تسهیلات کم بهره به میزان ۶۹ میلیارد ریال به سازمان شهرداری ها معرفی شدند.

وی با اشاره به پرداخت این تسهلات در سال گذشته تصریح کرد: در سال های گذشته ۵۷ میلیارد ریال تسهیلات به شهرداری های اردبیل، انگوت، هیر و بیله سوار پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با اشاره به کمک چهار هزار میلیارد ریالی دولت به شهرداری های این استان طی پنج سال گذشته ادامه داد: در این مدت ۵۴ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین از جمله خودرو آتش نشانی، حمل زباله، حمل متوفی، کمپرسی، لودر و گریدر در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین در سال گذشته چهار مرحله قیر رایگان به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال و امسال هم به ارزش ۴۷ میلیارد ریال قیر در اختیار شهرداری های استان قرار گرفت.

امامی یگانه با بیان اینکه طرح های گردشگری و خدمات شهری در اولویت شهرداری های استان است، ادامه داد: در سال جاری شهرداران موظف به اجرای این طرح ها بر اساس برنامه مشخص هستند.