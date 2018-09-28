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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل:

شهرداری‌های کم درآمد اردبیل تسهیلات می‌گیرند

شهرداری‌های کم درآمد اردبیل تسهیلات می‌گیرند

اردبیل - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل از پرداخت تسهیلات به شهرداری‌های کم درآمد این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه با اعلام این خبر افزود: امسال شهرداری هشتجین، خلخال، مشگین شهر و قصابه برای دریافت تسهیلات کم بهره به میزان ۶۹ میلیارد ریال به سازمان شهرداری ها معرفی شدند.

وی با اشاره به پرداخت این تسهلات در سال گذشته تصریح کرد: در سال های گذشته ۵۷ میلیارد ریال تسهیلات به شهرداری های اردبیل، انگوت، هیر و بیله سوار پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با اشاره به کمک چهار هزار میلیارد ریالی دولت به شهرداری های این استان طی پنج سال گذشته ادامه داد: در این مدت ۵۴ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین از جمله خودرو آتش نشانی، حمل زباله، حمل متوفی، کمپرسی، لودر و گریدر در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین در سال گذشته چهار مرحله قیر رایگان به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال و امسال هم به ارزش ۴۷ میلیارد ریال قیر در اختیار شهرداری های استان قرار گرفت.

امامی یگانه با بیان اینکه طرح های گردشگری و خدمات شهری در اولویت شهرداری های استان است، ادامه داد: در سال جاری شهرداران موظف به اجرای این طرح ها بر اساس برنامه مشخص هستند.

کد مطلب 4414909
محمد میرزایی ناطق

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