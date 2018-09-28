فرافکنی سی ان ان درباره احتمال درگیری نیابتی ایران با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان امروز جمعه در گزراشی مدعی شد که ارزیابیهای اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان میدهد گروههای نیابتی تحت حمایت ایران احتمالا در فکر حمله یا حملاتی علیه نظامیان یا منافع آمریکا در خاورمیانه هستند.
گزارشگر سیانان در پنتاگون، به نقل از سه مقام وزارت دفاع آمریکا که نام آنها ذکر نشده نوشت که این گروههای نیابتی در سوریه و چند کشور دیگر خاورمیانه هستند و بنابر همین گزارش، به دلیل ارسال سلاح از ایران به سوریه، دسترسی این گروهها به موشکهای بالیستیک و سایر تسلیحات پیشرفته افزایش یافته است.
مقامهای آمریکایی واکنشی به این گزارش نشان ندادهاند.
