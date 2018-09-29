امکان استفاده از وای فای رایگان آسیاتک در تخت جمشید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت آسیاتک در راستای ایجاد تسهیلات جهت دسترسی عموم مردم به خدمات پرسرعت و با کیفیت، اقدام به ارائه خدمات وای فای رایگان Public WIFI در بیش از ۷۰ نقطه کشور اعم از اغلب فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، مراکز بزرگ خرید و مراکز گردشگری سراسر کشور کرده است.

طبق اعلام روابط عمومی شرکت آسیاتک هدف اصلی این شرکت از ارائه سرویس وای فای رایگان در مراکز پر رفت و آمد و پر تردد کشور، افزایش میزان رضایت‌مندی عمومی جامعه و استفاده از سرویس اینترنت رایگان و با کیفیت است.

بر اساس این گزارش، تخت جمشید یکی از مراکز مهم گردشگری کشور شناخته می‌شود که هر ساله میزبان میلیون‌ها گردشگر ایرانی و خارجی است و بر همین اساس به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات وای فای رایگان آسیاتک انتخاب شد.

در ادامه این گزارش آمده است تمامی گردشگران ایرانی و خارجی از این پس می‌توانند در هنگام بازدید از تخت جمشید، با اتصال به Asiatech Free WIFI و انتخاب گزینه اتصال رایگان از اینترنت رایگان و با کیفیت آسیاتک لذت ببرند.

همچنین مشترکین شرکت آسیاتک نیز علاوه بر امکان دسترسی به اینترنت رایگان، درصورت تمایل می‌توانند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور سرویس فعلی خود، با سرعت و کیفیت سرویس فعلی در کلیه مکان‌های دارای سرویس Asiatech Public WIFI استفاده کنند.

روابط عمومی شرکت آُیاتک در پایان اعلام کرد کلیه علاقه مندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://www.asiatech.ir/my/publicwifi از شرایط، اخبار و مراکز مجهز به اینترنت رایگان آسیاتک در سراسر کشور مطلع شوند.