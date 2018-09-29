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۷ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۳

ربیع‌خواه هنوز کار دارد؛

محدودیت‌های پرسپولیس و دست خالی برانکو/ سرمربی ریسک نمی‌کند!

محدودیت‌های پرسپولیس و دست خالی برانکو/ سرمربی ریسک نمی‌کند!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیمی برای استفاده از محسن ربیع خواه در دیدار با السد قطر ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل محرومیت محمد انصاری و کمال کامیابی نیا نمی تواند از آنها در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر استفاده کند. همچنین مصدومیت حسین ماهینی در دیدار هفته گذشته پرسپولیس مقابل استقلال تهران نیز باعث شد تا این بازیکن تا پایان فصل نتواند برای پرسپولیس بازی کند.

همین موضوع انتخاب یازده نفر اصلی سرخپوشان در بازی با السد را برای کادر فنی پرسپولیس مشکل کرده است.

با این حال برانکو ایوانکوویچ باز هم قصد استفاده از محسن ربیع خواه را ندارد. این بازیکن پرسپولیس که توانایی حضور در دفاع و هافبک را دارد به تازگی از بند مصدومیت طولانی مدت خود رها شده و با هم تیمی هایش تمرین می کند.

ربیع خواه که حدود شش ماه است برای پرسپولیس بازی نکرده حدود سه هفته با پرسپولیس تمرین خواهد کرد تا در صورت صلاحدید کادر پزشکی بتواند در ترکیب سرخپوشان به میدان برود.

از این رو سرمربی سرخپوشان پایتخت با توجه به محروم و مصدوم های تیمش شرایط دشواری برای بازی با السد قطر دارد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۴۵ دهم مهرماه در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در شهر دوحه به مصاف السد قطر می رود.

کد مطلب 4415140

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