۲ کشته و ۱۰ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

مرادبخش اسداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز یک فقره تصادف فوتی در محور «زرآباد» به «کنارک» به مرکز ۱۱۲ اعلام و بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر «زرآباد» به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری پژو به صورت رخ به رخ برخورد کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر کنارک با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله تیم های امدادی به محل اعزام شدند، افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.