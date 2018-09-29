تیم فوتبال کاسپین به مصاف شهرداری همدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته چهارم تیم فوتبال کاسپین قزوین در بای خانگی برابر تیم شهرداری همدان قرار می گیرد.

این بازی از ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.

تیم کاسپین قزوین هم اکنون با ۳ امتیاز در مکان هشتم گروه شمال قرار دارد.

چهار نشان رنگارنگ دستاورد ورزشکاران استان در رقابت های جام حاشیه دریای خزر

در پایان رقابت های ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر، ورزشکاران قزوینی در ترکیب تیم دانشگاه بین الملل امام خمینی به یک طلا، دو نقره و یک برنز دست یافتند.

محمدرضا رحمانی در مواد ۸۰۰ و ۴۰۰ متر به یک طلا و نقره رسید. حسن بابایی هم در دو ۳ هزار متر نایب قهرمان و در شنا ۴۰۰ متر به نشان برنز دست یافت.

محمد امین حجتی پور هم در جودو، پنجم شد.

این رقابت ها در قزاقستان برگزار شد.

رقابت های قهرمانی شطرنج در قزوین با شناخت برترین ها به پایان رسید

رقابت های قهرمانی رده های سنی ۸ تا ۱۸ سال دختران و پسران استان با شناخت برترین ها به پایان رسید.

در پایان این رقابت ها، پدرام دلیری، امیرحسین علیمردانی، مهسا امینی، رضا مهدوی، حدیث محمدی، فربد علیزاده، نیوشا محمدی، پارسا امینی و رزا سمیع در رده های مختلف قهرمان شدند.

این رقابت ها با شرکت ۹۴ بازیکن طی ۵ دور به روش سوئیسی در سالن هیئت شطرنج استان برگزار شد.

برد تیم فوتسال شهرداری در خانه

در ادامه رقابت های هفته سوم لیگ دسته اول فوتسال کشور، تیم فوتسال شهرداری قزوین در بازی پر گل خانگی از سد تیم رعد پدافند اصفهان گذشت.

این بازی با نتیجه ۵ بر ۳ و با گل های مهران ایدلی، مهدی شیرمحمدی و مسلم حیدری به سود نماینده استان به پایان رسید.

نماینده استان هم اکنون ۳ امتیازی است.

مسابقات کاراته قهرمانی نونهالان و نوجوانان استان برگزار شد

در پایان این رقابت ها که مرحله اول انتخابی المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور هم بود، تیم قزوین با ۶ طلا و ۳ نقره قهرمان شد، بیدستان با ۱ طلاو ۴ نقره نایب قهرمان شد و تیم تاکستان با ۱ طلا و ۱ نقره بر سکوی سوم ایستاد.

این رقابت ها با شرکت ۱۵۴ کاراته کا بصورت حذفی به میزبانی هیات کاراته شهرستان قزوین و در سالن خانه کاراته شهید حمیدسیاهکالی مرادی برگزار شد.

مسابقات المپیاد کارکنان دولت در رشته فوتبال رومیزی با شناخت تیم های برتر برگزار شد

در بخش بانوان تیم های آبفای شهری، آب منطقه ایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اول تا سوم شدند.

در بخش مردان هم برق منطقه ای، آتش نشانی و دانشگاه امام خمینی(ره) هم اول تا سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۵۰ ورزشکار در پارک علم و فن آوری برگزار شد.