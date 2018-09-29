به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه ترکان، گفت: اولین علت مرگ و میر بیشتر جوامع دنیا بیماریهای قلبی و عروقی است و در کشور ما نیز اولین علت مرگ و میر بیماریهای قلبی و عروقی قرار دارد.
وی افزود: آمار بالای بیماریهای قلبی و عروقی و مرگ ناشی از آن و نیز شیوع سن پایین ابتلا به این بیماری ها در مردان ایرانی ضرورت توجه به امر پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماریهای قلبی و عروقی را نشان میدهد.
دبیر انجمن توانبخشی قلبی و عروقی ادامه داد: با برنامههای صحیح بهداشتی میتوان از وقوع اولیه این بیماری ها پیشگیری کرد و در صورتی که فرد مبتلا به این بیماری ها شد باید جمعیت هدف را تحت پوشش خدمات توانبخشی قرار داد تا از شیوع مجدد این بیماری ها در آنها پیشگیری کرد.
وی افزود: عدم توجه به موضوع پیشگیری سبب شده بسیاری از افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی پس از انجام اقدامات درمانی همچون آنژیوپلاستی و جراحی قلب، مجدد دچار این مشکل شده و این مسئله ضرورت توجه به موضوع پیشگیری را نشان میدهد.
ترکان خاطرنشان کرد: مشکلاتی همچون چربی و فشارخون بالا، استعمال سیگار، چاقی، عدم تحرک و نداشتن شرایط روحی مناسب چون استرس و تنش های عصبی سبب میشود فردی که سابقه بیماری قلبی و عروقی داشته مجدد در معرض بروز این بیماری باشد. لذا اولین کنگره کشوری توانبخشی بیماریهای قلبی و عروقی با هدف پیشگیری از این مسئله و انجام اقدامات گروهی برگزار میشود.
وی گفت: پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و پزشکی ورزشی، فیزیوتراپیستها، روانشناسان، متخصصان قلب، متخصصان تغذیه و... ، از جمله گروههایی هستند که در کار گروهی مشترک و منسجم در توانبخشی قلبی همیاری دارند.
دبیر انجمن توانبخشی قلبی و عروقی، افزود: بیحرکتی و کم تحرکی از شایعترین علل و ریزفاکتورهای خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه در مردان جوان با سن میانگین ۴۵ سال است.
ترکان گفت: انجام ورزشهای مناسب برای بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و عروقی تحت نظر پزشک و با اصول صحیح باید انجام گیرد تا شاهد کاهش احتمال مجدد این مشکل در میان این قشر باشیم. متاسفانه سندرم زندگی نشسته مهم ترین دلیل وقوع بیماری های قلبی است این به این معنا است که بی تحرکی و فرم زندگی شهری بدون فعالیت و ورزش دلیل شیوع بالای بیماری های قلبی در ایران است.
اولین کنگره توانبخشی قلبی و عروقی و ریوی از ۱۰ تا ۱۱ بهمن ۹۷ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.
نظر شما