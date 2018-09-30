۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

توسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف؛

آغاز فعالیت دوره های آموزش مجازی قرآن کریم

آغاز فعالیت دوره های آموزش مجازی قرآن کریم

مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به راه اندازی دوره‌های آموزش مجازی قرآن کریم در رشته‌های روخوانی و روان‌خوانی، تجوید، تفسیر و حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌های آموزش مجازی قرآن کریم در رشته‌های روخوانی و روانخوانی، تجوید، تفسیر و حفظ قرآن از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است.

این آموزش‌ها به صورت تلفنی، مجازی و آنلاین با قابلیت صوتی، تصویری و متنی و همین‌طور از طریق پیام‌رسان های ایتا، سروش و بله امکان‌پذیر است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت‌نام می‌توانند  عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۹۵۹۸ ارسال نمایند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند با شماره تلفن ۳۸۱۸۷۱۴۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس گرفته و یا با شماره پیام‌رسان ۰۹۹۰۲۳۹۷۶۴۰ در ارتباط باشند.

گفتنی است، افرادی که دوره‌های مجازی قرآن کریم را با موفقیت سپری کنند، گواهینامه سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته مربوطه به آنان اهدا خواهد شد.

صفحه ثبت‌نام دوره آموزش مجازی

