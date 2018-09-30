به گزارش خبرگزاری مهر؛ سلسله نشستهای گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در نیم سال نخست تحصیلی ۹۷-۹۸ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در سالن اجتماعات گروه فلسفه علم این دانشگاه برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، اولین نشست روز ۱۸ مهر با موضوع «علم گزارهای خداوند» خواهد بود که در آن «محمدصالح زارعپور» به ایراد سخن میپردازد، نشست دوم با عنوان «تحول مفاهیم منطقی در سنت اسلامی» است که در تاریخ دوم آبان ماه با سخنرانی «اسدالله فلاحی» برپا خواهد شد و در سومین نشست که در روز ۹ آبان منعقد میشود، حسین بیات با موضوع «تاملی در ماهیت استدلال» سخن میگوید.
همچنین در نشست چهارم روز ۳۰ آبان موضوع «ساختارگرایی علمی و مسئله چیستی نظریههای علمی توسط ابوتراب یغمایی بررسی میشود و در تاریخ ۱۴ آذر نیز مسعود ضیاء علینسبپور با عنوان «درباره شک گرایی وحهی ون اینواگن» سخنرانی میکند و بالاخره در آخرین نشست نیز آرش اباذری با موضوع «چرا سوژه ضرورتا اجتماعی است؟ برهان هگل» سخنرانی خواهد کرد.
یادآور میشود، شرکت در این جلسات برای عموم آزاد است.
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