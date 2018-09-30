به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مانیفست نواصولگرایی با حضور دبیرکل، روسای کمیتهها، معاونین و اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار میشود.
در این مراسم از متن کامل مانیسفت نواصولگرایی رونمایی خواهد شد.
به گزارش مهر، ۲۱ مردادماه سال جاری محمدصالح مفتاح عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر تدوین مانیفست نواصولگرایی، اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی و مهم ما در دوره جدید فعالیت جمعیت پیشرفت و عدالت که از اسفندماه سال ۹۶ آغاز شد، مساله «نواصولگرایی» به عنوان مسالهای محوری و گفتمانی بوده است.
وی در همین باره افزود: به نظر ما، موضوع «نواصولگرایی» مسالهای نیست که صرفا به یک گروه سیاسی وابسته باشد. نواصولگرایی در حقیقت پاسخ به سوالاتی است که باید در آسیبشناسی جریان اصولگرایی از خود بپرسیم.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اضافه کرد: افراد تاثیرگذار در جریان اصولگرایی باید پیرامون موضوعات مبتلابه روز، بحث کنند تا با ایجاد تفاهم، ایرادات جریان اصولگرایی حل شود.
وی با تاکید بر اینکه به دلایل مختلف تاریخی، «جریان سوم» هیچگاه در ایران شکل نخواهد گرفت، گفت: ما نمیخواهیم جریان سوم باشیم بلکه میخواهیم بر مبنای اصولگرایی، بنای جدیدی ایجاد کنیم. ما همچنین سعی کردهایم در تهیه و تدوین این مانیفست، نظر افراد مختلفی را اخذ کنیم.
مفتاح با اشاره به مردمیکردن اقتصاد به عنوان یکی از مباحث مطروحه در این مانیفست، گفت: باید دست افراد زالوصفتی که به اقتصاد کشور چنگ میزنند را کوتاه کنیم؛ به قول آقای قالیباف، بسیاری از ۴ درصدیها باید دست از منافع مردم بردارند.
گفتنی است؛ «نواصولگرایی» مفهومی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شد.
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