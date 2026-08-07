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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷

استاندار کردستان از کارگاه ۲ هنرمند نامدار سنندجی بازدید کرد

استاندار کردستان از کارگاه ۲ هنرمند نامدار سنندجی بازدید کرد

سنندج- استاندار کردستان با حضور در کارگاه‌های هنری هادی ضیاء الدینی و فردین صادق ایوبی، ضمن بازدید از آثار این دو هنرمند، در جریان دغدغه‌ها و ظرفیت‌های هنرهای تجسمی و ادبی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی، شامگاه جمعه با حضور در کارگاه‌های هنری دو هنرمند برجسته سنندجی، از نزدیک با آثار و فعالیت‌های هنری هادی ضیاالدینی و فردین صادق ایوبی آشنا شد.

این دیدار با حضور استاندار کردستان در محل کارگاه‌های این دو هنرمند برگزار شد و طی آن، بخشی از آثار و تولیدات هنری آنان مورد بازدید قرار گرفت.

لهونی در جریان این بازدید، با هادی ضیاء الدینی، مجسمه‌ساز شناخته‌شده سنندجی و فردین صادق ایوبی، نویسنده و نقاش استان، به گفت‌وگو پرداخت و درباره وضعیت فعالیت‌های هنری، مسائل پیش روی هنرمندان و ظرفیت‌های موجود در حوزه فرهنگ و هنر کردستان تبادل نظر کرد.

استاندار کردستان از کارگاه ۲ هنرمند نامدار سنندجی بازدید کرد

استاندار کردستان در این دیدار از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های این دو هنرمند قرار گرفت و درباره اهمیت حمایت از هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت‌وگو کرد.

هنر؛ بخشی از ظرفیت فرهنگی کردستان

بازدید از کارگاه‌های هنری هادی ضیاالدینی و فردین صادق ایوبی، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های هنرهای تجسمی و ادبی کردستان و نقش هنرمندان برجسته استان در معرفی هویت و فرهنگ این منطقه بود.

در این دیدار همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان و فراهم کردن زمینه برای تداوم فعالیت هنرمندان و معرفی آثار آنان تأکید شد.

کد مطلب 6910644

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