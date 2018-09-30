افزایش ۱۲.۵درصدی کرایه اتوبوس در ورامین/کرایه جدید مسیرهااعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوانساریان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۱۲.۵ درصدی کرایه اتوبوس ورامین در سال ۹۷ خبر داد و افزود: هم اکنون کرایه مسیر ورامین- قرچک یک هزار و ۱۰۰ تومان و کرایه مسیر ورامین- مترو جوانمرد قصاب یک هزار و ۸۰۰ تومان است.

وی افزود: نرخ مسیر ورامین- شوش ۲ هزار و ۲۵۰ تومان و ورامین- شهرری نیز یک هزار و ۷۰۰ تومان و مسیر ورامین- خاوران ۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ورامین و حومه اضافه کرد: بدیهی است طبق مصوبه شورای ترافیک ورامین، ۱۰ درصد دیگر نیز به مبلغ کرایه اتوبوس این شهرستان پس از راه اندازی کارت بلیت الکترونیک افزوده می شود، که این مبلغ سهم کارت بلیت است.