به گزارش خبرنگار مهر، در تحلیل این روزنامه پیرامون مسابقه حساس مرحله نیمه نهایی آمده است: پرسپولیس و السد در مرحله گروهی دو بار مقابل هم قرار گرفتند اما این مسابقه کاملا متفاوت است و هر دو تیم تغییراتی داشته اند. پرسپولیس در ترکیب خودش از بازیکنان جدیدی استفاده می کند و نسبت به آن مرحله تقویت شده است!

نکته جالب توجه این است که پرسپولیس به دلیل محرومیت امکان جذب هیچ بازیکن جدیدی را نداشته و تنها امید عالیشاه پس از پایان خدمت سربازی به تیم سابق خودش بازگشته است. با این وجود قطری ها تصور می کنند پرسپولیس با ترکیب و نفرات جدیدی وارد مرحله بعدی رقابت ها شده است.

نویسنده روزنامه قطری همچنین در ادامه می نویسد: این مسابقه حساسیت های خاص خودش را دارد و هر دو تیم با تمرکز زیادی به مصاف هم می روند چرا که بر خلاف مرحله گروهی دیگر فرصتی برای جبران وجود ندارد. السد در این بازی به دنبال یک پیروزی ارزشمند خواهد بود تا در مسابقه برگشت برابر هواداران پرسپولیس با آرامش بیشتری به میدان برود و بتواند از نتیجه بازی رفت دفاع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت مرحله مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۴۵ روز سه شنبه ۱۰ مهر در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه برگزار خواهد شد. دیدار برگشت نیز ساعت ۱۸:۳۰ روز اول آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.