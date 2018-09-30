به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه مطالبات کامیون داران در سطح کشور پیگیری میشود، ابراز داشت: برای فروکش شدن التهابات موجود تاکنون ۹۸۴ حلقه لاستیک برای تأمین ناوگان حملونقل در استان سمنان توزیعشده است.
وی بابیان اینکه در تلاش برای تأمین لوازمیدکی و روغن موردنیاز ناوگان حملونقل استان سمنان هستیم، افزود: این اقلام باقیمت مصوب و تمامشده کارخانه در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت و خوشبختانه کمبودی از این نظر در استان وجود ندارد.
ثبتنام ۳۶۵۰ راننده برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان سمنان بابیان اینکه ۸۰ درصد از رانندگان حملونقل جادهای استان در طرح بیمه تکمیلی ثبتنام کردند، ابراز داشت: از مجموع چهار هزار و ۷۰۷ راننده ناوگان جادهای حملونقل کالا در استان تاکنون سه هزار و ۶۵۰ نفر برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی ثبتنام شدند.
منصور کیایی بابیان اینکه ثبتنام رانندگان در طرح بیمه تکمیلی از ابتدای مرداد آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، تصریح کرد: همسران رانندگان استان نیز میتوانند در این طرح ثبتنام و از مزایای بیمه بهرهمند شوند که پیشبینی میشود با این حساب ثبت نامیهای بیمه تکمیلی در حوزه ناوگان حملونقل به ۹ هزار و ۴۱۴ نفر برسد.
وی افزود: رانندگانی که تاکنون موفق به ثبتنام در طرح بیمه تکمیل نشدند میتوانند با در دست داشتن مدارک لازم به انجمن صنفی رانندگان شهرستان محل سکونت یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و همچنین تلفن گویای ۱۴۱ آماده شنیدن سؤالات مردم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر بیش از پنج هزار و ۹۰۰ بارنامه از ابتدای مهرماه تاکنون در استان سمنان صادرشده است.
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