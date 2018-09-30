محمدرضا صفی خانی در گفت و گو با مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی ها و برخورد با احتکار کنندگان کالا در لرستان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز تیم بازرسی سازمان صمت لرستان در جریان بازرسی از انبارهای احتکار در خرم آباد، از یک منزل مسکونی مشکوک به احتکار با حکم دستگاه قضایی و دادستانی بازدید کردند.

احتکار کنندگان با سلاح سرد به بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت حمله کردند

وی با بیان اینکه در این منزل مسکونی کالاهایی مانند کولر گازی، تلویزیون، لباسشویی و ... کشف شد، تصریح کرد: متاسفانه حین بازرسی، احتکار کنندگان با سلاح سرد از جمله سنگ، چماق و چاقو به بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت حمله کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه این احتکار کنندگان پیش از این نیز سابقه قاچاق کالا را داشته اند، افزود: در جریان این درگیری و با ورود ماموران نیروی انتظامی، دو نفر از احتکار کنندگانی که به ماموران سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان حمله کرده بودند، دستگیر شدند.

ایجاد رعب و وحشت در میان مردم منطقه

صفی خانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۲۰۰ میلیون تومان بوده است، گفت: پرونده این احتکار کنندگان به دستگاه قضایی ارجاع شده و ما نیز از دستگاه قضایی تقاضای برخورد قاطع با این افراد را داریم.

وی با بیان اینکه این افراد علاوه بر احتکار کالا، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم منطقه نیز کردند، تصریح کرد: این منزل مسکونی در منطقه ماسور خرم آباد واقع بوده که در آن اقدام به احتکار کالا شده بود.