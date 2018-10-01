کنگره شهدا انتقال دهنده پیام شهدا به نسل جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در نشست ارائه گزارش عوامل اجرایی کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی، اظهار کرد: شناخت شهدا به فلسفه اصل خلقت انسان بر می گردد.

وی با بیان اینکه وقتی در تکون انسان حقوق انسانی دمیده می شود با همه موجودات دیگر متمایز می شود، افزود: انسان حامل خلافت، امانت و علم الهی است و با دیگر موجودات تفاوت های زیادی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارزش حیات انسان مطلق نیست بلکه مقید است، گفت: معنی شهادت این است که انسان بر اساس آموزه های حکمت الهی جایگاهی پیدا کند که هدف خلقت است و همه موجودات برای آن جایگاه آفریده شده اند.

وی ادامه داد: اگر شرایطی به وجود آید که افرادی درنده مانند شیطان مکتب صحیح انسان پرور را به هم بزنند و نسل آینده را به بدتر از حیوان تبدیل کنند کسانی هستند که راه شهدا را ادامه دهند و به سادگی از آن ها نگذرند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه ارزش حیات یک ارزش مشروط است، عنوان کرد: شهید کسی است که حساب شده و با بصریت زندگی می کند.

وی با بیان اینکه مقام شهادت از همه محاسبات روزمره خارج است و در وصف نمی گنجد و توفیق آن نیز به هرکسی اعطا نمی شود، اظهار داشت: بنا بر فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه حفظ یاد شهدا کمتر از شهادت نیست می فهمیم که یاد شهدا از نظر هدف، ارزش های انسانی را حفظ می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: حفظ پیام شهدا برای نسل آینده بسیار مهم و ارزشمند است لذا همه باید سعی کنیم جنبه تاثیرگذاری کنگره ها و یادواره های شهدا حرف اول را بزند.