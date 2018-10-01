روزهای تعطیل ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوه می روند

علی گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پیشکسوتان گرانبها در کوهنوردی همدان اظهار داشت: در هفته گذشته موفق شدیم پنجمین گردهمایی پیشکسوتان کوهنوردی استانهمدان را در یکی از مناطق کوهستانی همدان به نام تخت شاه نظر برگزار کنیم.
وی افزود: خوشبختانه این گردهمایی با استقبال بینظیری همراه شد و بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف کوهنوردی همدان در این گردهمایی شرکت کردند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانهمدان با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان گفت: در این گردهمایی از ۳ نفر از کوهنوردان و دیواره نوردان پرافتخار همدانی به نامهای حسن نجاتیان، علیرضا رفتار همدانی و حسین پورمسلمی که در دیواره علمکوه رکوردهای بینظیری کسب کردند تجلیل شد.
گوهری خاطرنشان کرد: در این برنامه همچنین کوهنوردان به پاکسازی و جمعآوری زبالههای کوهستان که با روز ملی پاکسازی کوهستان همراه بود اقدام کردند.
وی با اشاره به فعالیت کوهنوردان همدانی بیان کرد: علاقه مردم همدان به ورزش کوهنوردی خوب است و در یک روز تعطیل که هوا مناسب است بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوهنوردی میپردازند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانهمدان عنوان کرد: در حال حاضر بهطور سازماندهی شده تعداد ۹۰۰ نفر بیمهشده ورزشی در استانهمدان در رشته کوهنوردی و سنگنوردی فعال هستند.
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