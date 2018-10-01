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۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان:

روزهای تعطیل ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوه می روند

روزهای تعطیل ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوه می روند

همدان- رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان گفت: علاقه مردم همدان به کوهنوردی خوب است و در یک روز تعطیل که هوا مناسب است بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوهنوردی می‌پردازند.

علی گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پیشکسوتان گران‌بها در کوهنوردی همدان اظهار داشت: در هفته گذشته موفق شدیم پنجمین گردهمایی پیشکسوتان کوهنوردی استان‌همدان را در یکی از مناطق کوهستانی همدان به نام تخت شاه نظر برگزار کنیم.

وی افزود: خوشبختانه این گردهمایی با استقبال بی‌نظیری همراه شد و بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف کوهنوردی همدان در این گردهمایی شرکت کردند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان گفت: در این گردهمایی از ۳ نفر از کوهنوردان و دیواره نوردان پرافتخار همدانی به نام‌های حسن نجاتیان، علیرضا رفتار همدانی و حسین پورمسلمی که در دیواره علم‌کوه رکوردهای بی‌نظیری کسب کردند تجلیل شد.

گوهری خاطرنشان کرد: در این برنامه همچنین کوهنوردان به پاک‌سازی و جمع‌آوری زباله‌های کوهستان که با روز ملی پاک‌سازی کوهستان همراه بود اقدام کردند.

وی با اشاره به فعالیت کوهنوردان همدانی بیان کرد: علاقه مردم همدان به ورزش کوهنوردی خوب است و در یک روز تعطیل که هوا مناسب است بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوهنوردی می‌پردازند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان عنوان کرد: در حال حاضر به‌طور سازمان‌دهی شده تعداد ۹۰۰ نفر بیمه‌شده ورزشی در استان‌همدان در رشته کوهنوردی و سنگ‌نوردی فعال هستند.

کد مطلب 4417765

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