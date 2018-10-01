به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در شورای سیاست گذاری و راهبری نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن تشریح علل دلبستگی مردم به انقلاب اظهار داشت: هیچ روزی بر انقلاب نگذشت مگر اینکه مردم هزینه و تاوان دادند، مشکل دیدند و سختی کشیدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون این همه مشکلات و گرفتاری ایجاد شد، فشار زندگی بر مردم وارد شد، تصریح کرد: نمونه این سختی ها را امروز می بینیم که فشار اقتصادی بر مردم وارد می شود؛ کسی که دو میلیون حقوق می گرفت امروز یک سوم زندگی اش را با این حقوق می گذراند.

مردم دلبسته انقلاب هستند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با این حال مردم همچنان دلبسته انقلاب هستند، افزود: آمریکا این همه هزینه کرده اما مردم گوش به حرف او نمی دهند؛ ۴۰ سال از انقلاب گذشته و امروز مثل اینکه هنوز سال ۵۷ است بلکه دلبستگی به انقلاب بیشتر شده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اولین دلیل برای دلبستگی مردم به انقلاب، حقانیت قیام ملت ایران است، گفت: مردم می دانند انقلاب به حق است، برای استواری دین و برای استقلال ملت است؛ انقلاب ما برای حاکمیت ارزش ها در جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در مقابل باطل قرار دارد، پاک ترین انسان ها برای این انقلاب جان فشانی کرده اند و می کنند، تصریح کرد: امروز ممکن است چند نفری باشند که عمل آن ها درست نباشد اما واقعیت این است کسانی هستند که با آرمان های الهی و انقلاب پیمان بستند و پای پیمان خود ماندند.

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بر حق است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بر حق است، افزود: هیچ کس نمی تواند در اهداف انقلاب اسلامی ایران خدشه وارد کند، هیچکس نیست که در آرمان های امام راحل خدشه وارد کند.

مردم به رهبر خود ایمان دارند، به صداقت رهبری ایمان دارند، به شجاعت و سازش ناپذیری او با دشمنان ایمان دارند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه ایمان مردم به رهبری صادقانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب دومین عامل دلبستگی مردم به انقلاب است، اظهار داشت: مردم به رهبر خود ایمان دارند، به صداقت رهبری ایمان دارند، به شجاعت و سازش ناپذیری او با دشمنان ایمان دارند.

وی با بیان اینکه رهبری جان خود را برای انقلاب و مردم در دست گرفته است، تصریح کرد: مردم به صلابت، قاطعیت، مقام عرفانی و شخصیت علمی و فقهی رهبر معظم انقلاب ایمان دارند؛ به ساده زیستی، بصیرت، دشمن شناسی و خیرخواهی و دلسوزی او ایمان دارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هیچکس به اندازه رهبر انقلاب به دولت انتقاد نمی کند اما دولت می داند که رهبری خیرخواه و دلسوز است، افزود: رهبر فرزانه انقلاب یک ذخیره الهی است، ولایت فقیه ذخیره پایان ناپذیر برای حل مشکلات است.

ملت ایران دستاوردهایی دارد که با مجاهدت خود به دست آورده است

آیت الله میرعمادی سومین عامل دلبستگی مردم به انقلاب را دستاوردها و پیشرفت های جامعه که حاصل خون شهیدان است دانست و ادامه داد: مردم دستاوردهایی که با خون و جان خود به دست آورده اند را نمی خواهند از دست بدهند؛ عزت، کرامت و بزرگی ملت ایران را نمی خواهند از دست بدهند.

وی با اشاره به اینکه امروز ملت ایران دستاوردهایی دارد که با مجاهدت خود به دست آورده است، گفت: امروز موشک هایی ساخته ایم که با خون شهدایی مثل شهید تهرانی مقدم به دست آمده اند؛ لذا مردم حاضر به مذاکره نیستند، اگر آمریکا هزاران فشار دیگر بیاورد حاضر نیستند زیر بار مذاکره موشکی بروند.

یک مسئول باید روحیه انقلابی داشته باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مردم ایران استقلال و آزادی را با خون خود به دست آوردند لذا به انقلاب دلبسته هستند، تصریح کرد: ما مسئولان نیز در این شرایط وظیفه ای داریم؛ نخست حفظ روحیه انقلابی است، نباید روحیه خسته و سست داشته باشیم، مبادا عافیت طلب شویم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه یک مسئول باید روحیه انقلابی داشته باشد؛ خود را مدیون انقلاب بدانیم و تلاش کنیم؛ کار خود را شبانه روزی کنیم، افزود: نباید تحت تاثیر القائات دشمن قرار بگیریم، شکر نعمت به جای آوریم و شکرگذار این دلبستگی مردم به انقلاب باشیم.