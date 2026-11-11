به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه چهارشنبه در دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای اهل‌بیت(ع) در نظام اعتقادی اسلام اظهار کرد: شناخت حقیقت و مقام معنوی این خاندان فراتر از درک معمول انسان‌هاست، اما این مسئله نباید مانع شناخت ابعاد عملی زندگی و الگوگیری از سیره رفتاری آنان شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به جایگاه معنوی و سیره انسانی اهل‌بیت(ع) افزود: زندگی پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان، علاوه بر برخورداری از مقامات معنوی، سرشار از آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی است که می‌توان از آن در عرصه‌های مختلف زندگی بهره گرفت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه ولایت و کرامات اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: مقام و کرامات این خاندان همواره در چارچوب اراده و اذن الهی معنا پیدا می‌کند و در شناخت جایگاه آنان باید از هرگونه افراط و غلو پرهیز کرد؛ چراکه اهل‌بیت(ع) نیز همواره با برداشت‌های نادرست و نسبت دادن جایگاه خدایی به انسان‌ها مقابله می‌کردند.

خطبه فدکیه؛ تبیین فلسفه احکام و جایگاه امامت

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در تبیین معارف و آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: آن حضرت در خطبه فدکیه به حکمت و فلسفه احکام اسلامی پرداخته و نقش اطاعت از اهل‌بیت(ع) و جایگاه امامت را در حفظ انسجام، وحدت و هدایت جامعه اسلامی تبیین کرده‌اند.

وی در ادامه با تبیین الگوی زندگی مشترک حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی میان این دو بزرگوار بر مبنای تفاهم و همکاری صورت می‌گرفت و حضرت زهرا(س) نیز در مدیریت امور منزل، با فضه همکاری و تقسیم کار داشتند.

آیت الله رمضانی این شیوه زندگی را الگویی ارزشمند برای خانواده‌ها دانست و افزود: سیره خانوادگی حضرت زهرا(س) بر اهمیت تفاهم، مشارکت و تقسیم مسئولیت‌ها تأکید دارد و نباید از این الگو برداشتی به معنای محدود کردن نقش اجتماعی زنان داشت؛ چراکه حضور و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرایط مقتضی، بخشی از مسئولیت‌های افراد در جامعه است.

تلاش برای کسب روزی حلال، جلوه‌ای از بندگی خداوند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ارزش کار و فعالیت اقتصادی در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: تلاش برای تأمین معاش حلال، در صورتی که با نیت الهی، حفظ عزت و استقلال خانواده و کمک به نیازمندان همراه باشد، از مصادیق ارزشمند بندگی خداوند به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دنیا به‌خودی‌خود مذموم نیست، افزود: آنچه در آموزه‌های دینی مورد نکوهش قرار گرفته، دلبستگی افراطی به دنیاست؛ درحالی‌که کار، تجارت و برخورداری از توانمندی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز خدمت به دیگران، انفاق و کاهش فقر در جامعه باشد.

حضرت زهرا(س)؛ الگویی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به دشواری‌ها و مصائب زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت از دوران کودکی با سختی‌های فراوانی مواجه شدند و پس از رحلت حضرت خدیجه(س)، با حمایت عاطفی از پیامبر اکرم(ص)، نقش مهمی در همراهی و پشتیبانی از ایشان ایفا کردند.

وی با اشاره به حضور اثرگذار حضرت زهرا(س) در تحولات اجتماعی و سیاسی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) افزود: دغدغه آن حضرت محدود به مسائل شخصی و خانوادگی نبود، بلکه نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی و تحولات و اتفاقات پس از رحلت پیامبر(ص) احساس مسئولیت داشتند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به گریه‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: این گریه‌ها را نباید صرفاً ناشی از اندوه شخصی یا بی‌صبری دانست، بلکه بخشی از موضع‌گیری و اعتراض آن حضرت نسبت به اتفاقات و انحرافاتی بود که پس از رحلت پیامبر(ص) در جامعه اسلامی شکل گرفت.

وی همچنین با اشاره به اهتمام حضرت زهرا(س) به زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل آینده گفت: حضور آن حضرت بر مزار شهدا و همراه بردن فرزندانشان، بیانگر اهمیت حفظ خاطره فداکاری‌ها و آشنایی نسل آینده با فرهنگ ایثار و شهادت است.

تکریم حضرت زهرا(س) از سوی پیامبر(ص)، نشان‌ دهنده کرامت زن است

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) نزد پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: رفتار پیامبر(ص) در احترام، تکریم و ابراز محبت به دخترشان، نشان‌دهنده جایگاه والای زن در آموزه‌های اسلامی و ضرورت پاسداشت کرامت و شخصیت او در خانواده و جامعه است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت شناخت همه‌جانبه شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از سیره معنوی، اخلاقی و عملی آن حضرت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ بندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تحکیم روابط خانوادگی و ارتقای اخلاق در جامعه باشد.