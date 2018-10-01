به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حیدر آسیابی در دیدار از طرح محله اسلامی با حضور فرمانده سپاه استان، ضمن بیان اینکه این طرح توجه ویژه به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به‌مثابه رویکرد اصلی خود قرار داده که این امر قابل‌ستایش است، تأکید داشت: هر میزان در راستای آسیب‌های اجتماعی و به‌خصوص راهکارهای رفع آن‌ها تلاش کنیم، بازهم کم است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که از معضلات اجتماعی به‌مثابه زخم‌های جامعه یاد فرمودند، افزود: نباید بگذاریم تا این زخم‌ها چرکین شوند و لذا یکی از راه‌های توجه ویژه به این معضلات است که در قالب طرح محله اسلامی به آن‌ها پرداخته‌شده است.

دادستان مرکز استان سمنان بابیان اینکه طرح محله اسلامی به رفع آسیب‌های اجتماعی در محلات به‌خصوص مناطقی که کمتر به آن‌ها توجه شده است، منجر می‌شود، گفت: ازلحاظ قضایی و اجتماعی نیز باید گفت فعالیت این محله‌ها به‌صورت کارشناسی شده‌ای به اجرای عدالت اجتماعی در تقسیم و توزیع امکانات شهری بین آحاد مردم و به‌ویژه قشر مستضعف کمک خواهد کرد.

آسیابی افزایش امید را دیگر کارکرد طرح محله اسلامی دانست و بیان داشت: توانمندسازی اهالی محله در بستر کار کارشناسی یکی از ویژگی‌هایی است که در اجرای طرح محله اسلامی به چشم می آید.