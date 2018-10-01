کشف ۱۰ تن سیب زمینی فاسد در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «علی اکبر خرمی» اظهار کرد: ارتقاء امنیت اخلاقی در جامعه اصناف و پیشگیری از تخلفات صنفی در سطح شهرستان کردکوی با جدیت پیگیری و میزان پایبندی اصناف به قوانین ابلاغی به صورت مستمر رصد می شود.

وی ادامه داد: در این رابطه مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.

خرمی افزود: ماموران انتظامی طی یک سری کار اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از یک سردخانه ۱۰ تن سیب زمینی فاسد و کپک زده کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی در پایان با اشاره به پلمب این سردخانه، خاطرنشان کرد: برخورد با مخلان نظم اقتصادی جامعه در دستور کار پلیس قرار دارد و نیروی انتظامی با این‌گونه افراد برخورد قاطع و قانونی می‌کند.