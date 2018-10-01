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۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۵

فرمانده انتظامی کردکوی خبر داد:

کشف ۱۰ تن سیب زمینی فاسد در کردکوی

کشف ۱۰ تن سیب زمینی فاسد در کردکوی

کردکوی- فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف خبر داد و گفت: در این طرح ۱۰ تن سیب زمینی فاسد در کردکوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «علی اکبر خرمی» اظهار کرد: ارتقاء امنیت اخلاقی در جامعه اصناف و پیشگیری از تخلفات صنفی در سطح شهرستان کردکوی با جدیت پیگیری و میزان پایبندی اصناف به قوانین ابلاغی به صورت مستمر رصد می شود.

وی ادامه داد: در این رابطه مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.

خرمی افزود: ماموران انتظامی طی یک سری کار اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از یک سردخانه  ۱۰ تن سیب زمینی فاسد و کپک زده کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کردکوی در پایان با اشاره به پلمب این سردخانه، خاطرنشان کرد: برخورد با مخلان نظم اقتصادی جامعه در دستور کار پلیس قرار دارد و نیروی انتظامی با این‌گونه افراد برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

کد مطلب 4418125

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