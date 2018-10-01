ویزیت رایگان چشم در بیمارستان طرفه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی فوق تخصص شبکیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هدف از اجرای طرح ویزیت رایگان چشم را تشخیص زود هنگام بیماری های قابل پیشگیری و خطرناک چشمی دانست و گفت:دبرخی بیماریهای چشمی در صورت عدم درمان به موقع می توانند باعث سیاهی و تاری دید و در نهایت نابینایی فرد شوند.

وی با توجه به اهمیت و یادآوری خطرات جدی بیماریهای چشمی ادامه داد: در روز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه بالغ بر ۲۰ پزشک متخصص چشم از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ خدمات ویزیت رایگان خواهند داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این موضوع که این طرح با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت می‌پذیرد خاطرنشان کرد: مراجعه بیماران در راستای اجرای طرح مذکورهیچ محدودیتی ندارد (حتی کسانی که فاقد بیمه هستند) ولی اگر بیماران دفترچه بیمه خود را همراه داشته باشند می‌توانند از مزایای تهیه دارو در دفترچه‌های بیمه نیز برخوردار شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ویزیت چشم در روز اعلام شده به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه واقع در خیابان بهارستان نرسیده به میدان بهارستان مراجعه کنند.