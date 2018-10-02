مدیر جدید اینستاگرام معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، کوین سیستروم و مایک کریگر ، آدام موزری نایب رئیس محصولات اینستاگرام را به عنوان مدیر جدید این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس معرفی کرده اند.

موزری در اینستاگرام تازه وارد است. او در می ۲۰۱۸ میلادی به عنوان نایب رئیس محصولات این شرکت انتخاب شد. قبل از آن نیز مسئول بخش News Feed فیس بوک بود و به خاطر تلاش برای مقابله با اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. همچنین پس از کناره گیری موسسان این اپلیکیشن در هفته گذشته، مدیریت آن را برعهده گرفت.

ورود موزری به اینستاگرام بخشی از تلاش های فیس بوک برای تغییر ساختار این اپلیکیشن و یکپارچه سازی آن با دو برند دیگر بود.

سیستروم و کریگ او را گزینه ایده آلی برای این سمت معرفی کرده اند.

هفته‌ گذشته بنیانگذاران اینستاگرام پس از آنکه این شبکه اجتماعی را به ارزشمندترین خرید فیسبوک تبدیل کردند، از سمت های خود استعفا دادند. اما حالا فیسبوک سعی کرده با انتصاب فرد جدید روال موجود را به حالت عادی بازگرداند.