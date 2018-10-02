محمدحسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند با اشاره به شکست تیم فوتسال این باشگاه مقابل شهروند ساری به خبرنگار مهر گفت: قبل از هرچیز به تماشاگران عالی ساری تبریک می گویم. آنها یکساعت قبل از بازی آمدند، تا نیم ساعت بعد از بازی در سالن ماندند و بدون اهانت، تیم خودشان را تشویق کردند. همانطور که می دانید به خاطر اردوی تیم ملی و حضور در تورنمنت تبریز، پنج ملی پوش خود را در اختیار نداشتیم و آنها یک روز قبل از مسابقه به تیم اضافه شدند.

وی افزود: ما به بحث ملی اعتراضی نداریم ولی اعتراضمان به سازمان لیگ فوتسال است که وقتی چنین تورنمنتی برگزار می شود و ما هم چند بازیکن ملی پوش داریم، نباید یک روز دیرتر مسابقه گیتی پسند را برگزار کنند؟ بازیکنان ما کمتر از ۱۲ ساعت بعد از بازی تیم ملی به اردوی گیتی پسند آمدند و خسته بودند. آنها سه بازی متوالی و سنگین در تبریز به میدان رفتند.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند یادآور شد: همینطور که باشگاه ها به تیم ملی احترام می گذارند، توقع داریم گوشه چشمی هم به باشگاه ها بشود. هم مس و هم گیتی پسند این هفته متضرر شدند. خواهش می کنیم دوستان در بحث برنامه ریزی لیگ دقت کند و در سازمان لیگ خودمحوری نباشد.

عراقی زاده به مشکل دیگر برنامه ریزی ها اشاره کرد و گفت: قبل از شروع فصل جلسه ای با حضور مدیران باشگاه ها می گذارند و تصویب می کنند که مرحله هشت تیم و چهار تیم پلی آف، تیم برنده دو مسابقه از سه مسابقه صعود کننده باشد. با این حال به یکباره آقای سلیمانی (دبیر کمیته فوتسال) مصاحبه می کند و می گوید به خاطر مشکلات مالی، این دو مرحله به صورت رفت و برگشت انجام می شود نه سه مسابقه.

وی ادامه داد: اگر قرار است آقایان خودشان تصمیم بگیرند پس چرا قبل از فصل ما را دعوت می کنند و جلسه می گذارند؟ باشگاه گیتی پسند هم درگیر مشکلات اقتصادی است ولی اگر قرار است تغییری در برنامه مصوب ایجاد شود، باید یک جلسه بگذارند نه اینکه خودشان تصمیم بگیرند.