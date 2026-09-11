باران و رعدوبرق در شمال و شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین نقشینه، کارشناس حوزه هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی امروز جمعه بیستم شهریور ماه اظهار کرد: برای امروز در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم و مرکزی را پیش‌بینی کرد.

وی افزود: شنبه و یکشنبه نیز در شمال‌غرب، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی؛ دوشنبه در استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی کشور در ادامه بیان کرد: این وضعیت در ۵ روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان پیش‌بینی شده است.

نقشینه با بیان اینکه سه‌شنبه (۲۴شهریورماه) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت، یادآور شد؛ در ۳ روز آینده در شمال‌شرق و شرق کشور و در ۵ روز آینده در شمال‌غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: بیشینه دمای امروز تهران ۳۱ و کمینه دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.