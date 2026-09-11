بیان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح محورهای تخصصی این رویداد، استقلال در فرآیند انتخاب برگزیدگان و جلوگیری از تعارض منافع را از مهمترین اصول داوری این جایزه عنوان کرد.
وی افزود: جایزه بینالمللی «مستوره» با هدف شناسایی و معرفی زنان اثرگذار و موفق کُرد در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی برگزار میشود و دبیر علمی این رویداد جزئیات محورهای تخصصی و سازوکار انتخاب برگزیدگان را تشریح کرد.
کریمی با اشاره به اهمیت آثار و دستاوردهایی که بتوانند در جامعه اثرگذاری واقعی داشته باشند، اظهار کرد: فرآیند انتخاب برگزیدگان این جایزه به صورت تخصصی و با بررسی دقیق نامزدها انجام خواهد شد.
وی افزود: در این رویداد تلاش شده است حوزههای مختلف فعالیت زنان اثرگذار مورد توجه قرار گیرد و بر همین اساس، محورهای جایزه در چهار بخش اصلی علمی، پژوهشی و فناوری، اجتماعی و کارآفرینی، فرهنگی، هنری و ادبی و همچنین مذهبی، آیینی و اخلاقی تعریف شده است.
از مرجعیت علمی تا نوآوری و فناوری
دبیر علمی جایزه بینالمللی «مستوره» در کردستان بیان کرد: فعالیتهای علمی و پژوهشی، تحقیقات بنیادی و کاربردی، نوآوری و اختراعات، تألیف کتابهای مرجع، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح بینالمللی، آموزش عالی و سایر دستاوردهای مؤثر در توسعه دانش بشری در محور علمی، پژوهشی و فناوری بررسی میشوند.
کریمی ادامه داد: در بخش اجتماعی و کارآفرینی نیز فعالیتهای مدنی، کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی، خدمات عامالمنفعه، اقدامات مرتبط با توانمندسازی زنان و نقشآفرینی در مسیر توسعه پایدار جامعه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
توجه به فرهنگ، هنر و میراث کُردی
وی محور فرهنگی، هنری و ادبی را دیگر بخش این جایزه عنوان کرد و گفت: خلق آثار برجسته مکتوب و چندرسانهای، پاسداشت و مستندسازی زبان و گویشها، حفظ میراث فرهنگی و اقداماتی که به توسعه تعاملات فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی کمک کند، در این بخش مورد توجه قرار میگیرد.
دبیر علمی جایزه بینالمللی «مستوره» افزود: در بخش مذهبی، آیینی و اخلاقی نیز فعالیتهای علمی و آموزشی در حوزه علوم دینی و عرفان، ترویج اخلاق، تقریب مذاهب و تقویت انسجام اسلامی، پاسداری از سنتهای اصیل و نقشآفرینی معنوی در جامعه بررسی خواهد شد.
استقلال عملیاتی؛ اصل اساسی در انتخاب برگزیدگان
کریمی با تأکید بر اهمیت استقلال این جایزه گفت: یکی از دغدغههای اصلی برگزارکنندگان، حفظ استقلال عملیاتی جایزه در تمام مراحل شناسایی و انتخاب برگزیدگان است.
وی تصریح کرد: در انتخاب نامزدها هیچ تمایل یا خواست فردی دخالت نخواهد داشت و مسئله تعارض منافع نیز با دقت مورد پایش قرار میگیرد تا فرآیند داوری بر مبنای معیارهای تخصصی و حرفهای انجام شود.
دبیر علمی این رویداد خاطرنشان کرد: انتخاب برگزیدگان در چند مرحله انجام میشود و کمیتههای مستقل علمی و مشورتی داخلی و خارجی در این فرآیند نقش خواهند داشت.
وی اضافه کرد: در کنار این کمیتهها، از افراد مورد وثوق و معتمد در حوزههای مختلف نیز برای بررسی و ارزیابی نامزدها استفاده خواهد شد تا انتخاب نهایی بر پایه مجموعهای از ارزیابیهای تخصصی صورت گیرد.
کریمی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جایزه بتواند زمینه آشنایی نسل جدید با زنان اثرگذار کُرد را فراهم کند و افزود: امیدواریم نسل جدید برای حفظ و توسعه هویت خود در حوزههای مختلف به خویشتن بازگردند و زنان تأثیرگذار و موفق کُرد را به خوبی بشناسند.
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