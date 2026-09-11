رقابت بیش از یک هزار و ۴۰۰ داوطلب گیلانی در آزمون سردفتری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدوی صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۰ شهریورماه همزمان با سراسر کشور در مراکز استان‌ها برگزار شد و داوطلبان گیلانی نیز در دانشگاه گیلان در این آزمون به رقابت پرداختند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به میزان استقبال داوطلبان اضافه کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از استان گیلان برای شرکت در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌ کننده در استان، ۸۸۱ نفر زن و ۵۳۱ نفر مرد هستند که در آزمون سال ۱۴۰۵ شرکت کردند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار طی سال‌های اخیر تصریح کرد: با اجرای این قانون، شرایط ورود دانش‌آموختگان رشته حقوق به حرفه سردفتری تسهیل شده و زمینه برای جذب سردفتران جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در این حوزه فراهم شده است.

بدوی با اشاره به وضعیت دفاتر اسناد رسمی در استان گیلان گفت: در حال حاضر ۴۷۱ سردفتر اسناد رسمی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی برگزاری آزمون سردفتری را یکی از مسیرهای ورود دانش‌آموختگان واجد شرایط رشته حقوق به حرفه سردفتری دانست و بیان کرد: افزایش ظرفیت پذیرش در چارچوب قانون می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق، به توسعه و ارتقای خدمات ثبتی در استان کمک کند.