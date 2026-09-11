روایت رویترز از رایزنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک منبع پاکستانی امروز جمعه اعلام کرد: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌ های احیای تلاش‌ ها برای کاهش تنش گفتگو کردند.

رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی خبر داد: گفتگوهای عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان به احتمال ازسرگیری مذاکرات (میان تهران و واشنگتن) و حملات حوثی‌ها (رزمندگان یمنی) به عربستان سعودی پرداخت.

این در حالیست که رسانه‌های سعودی پیشتر از فعال‌شدن سامانه هشدار زودهنگام و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرهای «خمیس‌مشیط» و «ابها» در جنوب عربستان خبر دادند.

گرچه مقام‌های سعودی درباره علت دقیق این هشدار توضیح رسمی ارائه نکرده‌اند، اما برخی منابع نیز از حمله موشکی به خمیس مشیط و ابها خبر دادند.