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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

روایت رویترز از رایزنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان

روایت رویترز از رایزنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان

رویترز اعلام کرد که راه‌ های تلاش‌ برای کاهش تنش ها، احتمال ازسرگیری مذاکرات (تهران-واشنگتن) و حملات رزمندگان یمنی به ریاض در رایزنی میان عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان مورد گفتگو قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک منبع پاکستانی امروز جمعه اعلام کرد: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌ های احیای تلاش‌ ها برای کاهش تنش گفتگو کردند.

رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی خبر داد: گفتگوهای عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان به احتمال ازسرگیری مذاکرات (میان تهران و واشنگتن) و حملات حوثی‌ها (رزمندگان یمنی) به عربستان سعودی پرداخت.

این در حالیست که رسانه‌های سعودی پیشتر از فعال‌شدن سامانه هشدار زودهنگام و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرهای «خمیس‌مشیط» و «ابها» در جنوب عربستان خبر دادند.

گرچه مقام‌های سعودی درباره علت دقیق این هشدار توضیح رسمی ارائه نکرده‌اند، اما برخی منابع نیز از حمله موشکی به خمیس مشیط و ابها خبر دادند.

کد مطلب 6943684

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