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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

نجات پسر ۱۱ ساله از عمق ۳۰ متری قنات در قم

نجات پسر ۱۱ ساله از عمق ۳۰ متری قنات در قم

قم- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از نجات پسر بچه ۱۱ ساله از عمق یک قنات ۳۰ متری و تحویل وی به عوامل اورژانس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیه با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز عملیات نجات یک پسر ۱۱ ساله از داخل قنات اظهار داشت، پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، واحدهای عملیاتی ۹۰۹ و ۵۰۹ به همراه واحد بخش قنوات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به محل حادثه اعزام شدند و روند امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و انجام اقدامات لازم، عملیات خارج کردن پسر بچه ۱۱ ساله از قنات ۳۰ متری را در دستور کار قرار دادند.

زندیه بیان کرد: این عملیات با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به نتیجه رسید و کودک پس از خارج شدن از داخل قنات، برای انجام اقدامات درمانی و بررسی وضعیت جسمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

کد مطلب 6943573

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