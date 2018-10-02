به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حوزوی احیای فریضتین امربه معروف و نهی از منکر در نامه‌ای به سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سخنرانی‌های پی در پی علی لاریجانی در مراسمات و گرامیداشت‌های شهدا انتقاد کرد.

متن این نامه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت فرمانده غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار جعفری

با سلام و احترام

به فضل خدا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همیشه عزیز و مقتدر بوده و خواهد بود. سپاه آنچنان انقلابی به وظیفه خود عمل کرده که همه دشمنان انقلاب یک صدا با این هویت ناب اسلامی مخالفند. در هر عرصه ای که این نهاد انقلابی وارد شده مایه آبرو و افتخار برای امام امت گردیده است. سپاه مولود انقلاب است و خط قرمز نیروهای انقلابی.

جناب سردار جعفری

شما به هیچ وجه اهل سازش و مسامحه در ضعیف شدن ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران نیستید و قطعا می دانیم این روزها که عده ای به دنبال تصویب معاهده های خطرناک برای کشور هستند بسیار ناراحتید.

از این که عده ای با وجود نهی ولی امر قصد قانونی کردن تصمیمات و توطئه های نظام‌ سلطه را دارند، کام شما نیز تلخ است.

اما چیزی که ذهن ما بسیجیان را به خود مشغول کرده این است که چرا با وجود اینکه سالهاست تفکرات، خط و مشی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی برای همگان مشخص شده باز هم سخنران ثابت مراسمات و گرامیداشت های شهدا علی لاریجانی است.

مسبب این اقدام نادرست که از آبروی شهدای مظلوم برای عده ای که شایسته نیستند کسب آبروشود، چه کسی است؟

مردم همیشه به سپاه اعتماد دارند و خواهند داشت زیرا ولی فقیه به سپاه اعتماد دارد و سپاه را هدایت می کند.

آبروی سپاه امانت بزرگی است که نباید در غیر مسیر انقلاب هزینه شود.

ما از این جهت که به شما علاقه داریم و شما را در مسیر می دانیم و از این جهت که وظیفه داریم از آبروی سپاه دفاع کنیم، دنبال پاسخ به این پرسش هستیم.

همگان می‌دانند و شخص آقای لاریجانی نیز این معنا را اظهار می کند که در تلاش برای تصویب و تثبیت برجام، ۲۰۳۰، و هم اکنون در تصویب FATF نقش محوری داشته است و همگان می‌دانند که امام خامنه ای عزیز با تصویب موارد مذکور مخالفت صریح داشته اند و همگان می‌دانند که آقای لاریجانی اصرار دارد با وجود مخالفت امام المسلمین، FATF را تصویب کند.

در صورتی که خدایی نکرده FATF تصویب شود انتقاد جدی امت حزب الله متوجه کسانی خواهد بود که از آبروی جهاد و شهادت و ایثارگری برای برخی وجاهت عمومی کسب کردند.

البته ما فرزندان ولایت ملاحظات مثبت و لازم مجموعه های انقلابی را درک می کنیم ولی اینکه سپاه وظیفه جذب خواص دارد به‌ معنای واگذار کردن کامل این نهاد ارزشمند به افراد نیست.

در پایان به تبعیت از مقتدایمان ضمن اظهار قدردانی از تلاش های جنابعالی در مبارزه با دشمنان انقلاب، بصورت جدی از شما می خواهیم مسئله فوق را تا رفع کامل انحراف پیگیری نمائید.

والعاقبه للمتقین

ستاد حوزوی احیای فریضتین امربه معروف ونهی از منکر»