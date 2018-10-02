کاهش ۷ هزار تومانی قیمت دلار کمتر از ۲۴ ساعت در مشهد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پس از کاهش حدود ۷ هزار تومانی قیمت دلار در کشور بسیاری از دارندگان ارزهای خارجی مشهد از بعدازظهر دوشنبه در تلاش برای فروش ارز خود هستند و همین عامل باعث شده تا بازار غیر رسمی خرید و فروش ارز در مشهد نسبت به روزهای قبل داغ تر شود.

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که از صبح سه شنبه نیز حضور دلالان ارز در خیابان امام خمینی(ره) مشهد که محل داد وستد غیر رسمی دلار است پررنگ تر شده و بسیاری در حال فروش دلارهای خود هستند.

سیر نزولی قیمت ارزی در مشهد ادامه دارد

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که از صبح سه شنبه نیز حضور دلالان ارز در خیابان امام خمینی(ره) مشهد که محل داد وستد غیر رسمی دلار است پررنگ تر شده و بسیاری در حال فروش دلارهای خود هستند.

قیمت خرید ارز در مشهد توسط دلالان تا ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۲ هزار تومان بود و البته بسیاری معتقد بودند این قیمت تا ساعات دیگر بازهم کاهش یافته و در مرز ۱۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد.

صرافی های واقع در خیابان امام خمینی(ره) مشهد نیز تابلوی اعلام قیمت خود را خاموش کرده و از فروش ارز به متقاضیان خودداری می کنند.

کارشناسان اقتصادی از مدت ها قبل بر وجود حباب در قیمت دلار اشاره کرده و به مردم تذکر داده بودند که از رفتارهای هیجانی خودداری کنند اما برخی به این هشدارها توجهی نکرده و تا چند روز قبل همه به دنبال خرید دلار بودند تا از این راه درآمدی کسب کنند و حالا دستپاچه به دنبال فروش ارز خود هستند تا ضرر کمتری متوجه شان شود.

در این میان دستگیری دلالان و مفسدان اقتصادی که نشان از عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی داشت نتیجه داد و با صدور احکام اعدام و زندان های طولانی مدت باعث شد تا دیگر اخلالگران اقتصادی متوجه عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند و دست از اخلال در بازار بردارند.

کاهش قیمت دلار باعث کاهش قیمت ها در سایر حوزه های اقتصادی از قبیل خودرو و طلا نیز شده است و براساس مشاهدات خبرنگار مهر قیمت خودرو های خارجی تا بیست میلیون و داخلی تا پنج میلیون کاهش را نشان می دهد

کاهش قیمت دلار باعث کاهش قیمت ها در سایر حوزه های اقتصادی از قبیل خودرو و طلا نیز شده است و براساس مشاهدات خبرنگار مهر قیمت خودرو های خارجی تا بیست میلیون و داخلی تا پنج میلیون کاهش را نشان می دهد.

حسن حیدری، معاون دادستان مشهد نیز چند روز پیش اعلام کرده بود در راستای مقابله با برهم زنندگان بازار ارز اقدام به شناسایی و دستگیر اختلالگران ارز در مشهد شده است و در این راستا پس از رصد چند روزه بازار ۱۷ نفر دلال و فروشنده غیرمجاز انواع ارز در مشهد دستگیر شدند.

رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این رابطه گفت: در ماههای گذشته ودر پی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، اطمینان به اقتصاد کاهش می‌یابد و در کنار آن، به دلیل بالا رفتن انتظار تورم در بازار، قیمت بیشتر اقلام افزایش پیدا کرده است.

حمیدرضا رجوعی افزود:حال با توجه به کاهش شدید قیمت دلار پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاهای دیگر نیز در روزهای آینده کاهش یابد چرا که افزایش بی رویه بسیاری از اقلام در بازار تابعی از قیمت ارز بوده است.

دولت برای کنترل و تثبت بازار وارد عمل شود

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در تحلیل کاهش قیمت دلار گفت: افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ارز ناشی از رفتارهای توده‌ای مردم است. وقتی شرایط اقتصادی پیچیده می‌شود، مردم به خرد جمعی تن می‌دهند وکاهش قیمت ارز در روز گذشته نیز به همین دلیل اتفاق افتاد.

مهدی فیضی افزود: وقتی در بازارهای مالی مثل بورس و ارز تغییرات قیمتی از حد قابل‌ درک می‌گذرد، رفتار مردم توده‌ای می‌شود و از رفتار غالب تبعیت می‌کند. در قصه دلار، بخش عمده افزایش قیمت‌ ناشی از همین هیجانات بود که الان نقطه مقابل آن را تجربه می‌کنیم.

در وضعیت فعلی که‌ موج مثبتی برای کاهش نرخ ارز به راه افتاده است مسئولان برای تداوم و بهبود این شرایط باید برای بازگرداندن اعتماد مردم به پول و اقتصاد ملی تلاش کنند

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی که‌ موج مثبتی برای کاهش نرخ ارز به راه افتاده است مسئولان برای تداوم و بهبود این شرایط باید برای بازگرداندن اعتماد مردم به پول و اقتصاد ملی تلاش

کنند چرا که وقتی پول ملی ارزشش را از دست داد، اعتماد مردم نیز از دست می رود.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه داد:فرایند اعتمادسازی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد اما مسئولان باید در کوتاه‌مدت نشان دهند که سکان این تغییرات را در دست دارند و در بلندمدت، باید برای مهار نقدینگی، اصلاح بازار سرمایه و نظام بانکی و ‌اقدامات اساسی دیگر تلاش کنند.

حال باید منتظر بود و دید آیا نوسان نرخ ارز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت یا دلال ها موفق خواهند شد دوباره نرخ ارز در بازار را بالا ببرند.