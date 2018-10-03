افزایش میزان جرایم در کشور/ رخداد یک میلیون جرم در سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در گردهمایی بزرگ کارآگاهان پلیس آگاهی سراسر کشور که صبح چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش کارآگاه در ماموریت های پلیس و کشف جرایم و مجرمان، افزود: قرار بود تا پایان برنامه ششم ۳۰۰۰ هزار کارآگاه تربیت و تامین شوند اما تا امروز فقط توانسته ایم ۷۰۰ کارآگاه را تامین کنیم.

وی، یکی از دلایل کمبود نیروی متخصص کارآگاه در نیروی انتظامی را آزمون های سخت جذب دانست و ادامه داد: آزمون های شفاهی و فرآیند جذب که بسیار پیچیده و تخصصی است، تامین نیروی کارآگاه را مشکل کرده است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تاکید کرد: از سال های ۸۶ و ۸۷ به بعد، شاهد افزایش وقوع جرایم به صورت تصاعدی هستیم، اما تامین نیروی متخصص در نیروی انتظامی متناسب با رشد جرایم نبوده است.

وی گفت: در این مدت زمانی، از رقم ۲۳۰ هزار جرم در سال به حدود یک میلیون جرم در سال رسیده ایم که این نیاز به نیروی متخصص و کارآگاه را در ناجا افزایش می دهد.